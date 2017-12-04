共享单车业内人士：挪用押金已是行业公开的秘密

近日，摩拜和ofo两大共享单车行业巨头，也被曝出因为资金告急挪用60亿元押金。这让共享单车的押金安全问题，再度引发各方聚焦。
虽然摩拜和ofo事后均否认上述传言，称严格保障押金安全，并且随时可退，但有心者发现，这两家公司在回应中并未直接回应是否存在挪用用户押金的行为。
至于两家公司与合作银行针对共享单车押金的具体监管协议，记者也向摩拜、ofo进行了询问，但截至发稿，未获得回复。
有共享单车业内人士给记者的说法则是， “挪用押金已经是行业公开的秘密。”
“银行抱着拉业务的目的，不可能主动严监管。现在没有强制的条例说押金不能动，交通部最新发布的也只是指导意见，并无强制性。实际上押金并没有被监管。”这名业内人士说。
从8月底开始，多家行业规模排名靠前的共享单车企业，先后爆发押金难退的问题，小鸣、酷骑、小蓝的押金难退问题集中爆发。
有专家告诉记者，总的来说，不当收取用户押金的行为，以及挪用用户押金不归还的行为，都是违法的，但是，一旦追究刑事责任，到底应该如何定罪，还需要进一步加强研究。毕竟，基于“一个人对应一份押金”模式的“共享经济”或“租赁+互联网”形态，并非只有共享单车才有，它们面临的用户押金被挪用风险是类似的。
摩拜和ofo到底有无挪用押金行为
11月30日，有网络媒体报道称，根据内部人士爆料，因市场扩张成本高企，摩拜和ofo小黄车两家单车企业资金告紧，已经开始挪用用户押金填补缺口，挪用总金额高达60亿元，自行车厂以及公关公司等供应商的付款也均已暂停。
对于这一说法，摩拜方面称，该报道与事实严重不符，摩拜单车对此表示强烈谴责。对于网络上出现的恶意诋毁和造谣，摩拜单车将通过法律途径维护自身的合法权益。
ofo方面发给记者的回应称，目前公司各项业务有序运转。目前，用户通过官方APP、客服电话等渠道均可顺利退还押金。
目前，摩拜的押金为299元/人，ofo为199元/人。按此前双方披露的数据，这两家的用户量均已超过1亿。
记者午间尝试退还押金，两款APP均成功实现秒退。不过，也有网友称，他们的退款申请提交数日仍未获退款。
有报道指出，摩拜和ofo的表态中，均未直接回应，是否存在“挪用”用户押金的行为。
这已不是摩拜和ofo第一次被追问共享单车押金的去向问题。
早在今年2月，央视就曾报道称，共享单车押金数十亿款项缺监管的问题。
当时，摩拜单车方面回应称，“据了解，目前我国法律法规尚未针对共享单车押金作出具体规定。我们会严格依照法律法规开展业务，并以高于行业水平的最高标准，严格监管、100%确保用户押金的安全。”
不过，当时记者进一步询问押金所产生的利息作何用途时，该公司并未回应。
今年3月，摩拜CEO王晓峰在接受媒体采访时，又被追问押金去向时，他的回应同样模糊，仅称“严格地符合相应的规定，专款专用。如果您再有问题，不能问我了”。
今年2月和4月，摩拜和招商银行，ofo和中信银行，相继宣布达成战略合作，合作范围均涉及押金监管。
不过，对于双方在押金监管方面达成了哪些具体协议，截至发稿，摩拜和招商银行，ofo和中信银行方面均未对记者置评。
值得一提的是，在2016年10月，摩拜单车公关部相关负责人曾向《法治周末》表示，公司从财务角度出发，对这笔资金也会进行一些较为稳妥的操作，比如购买一些风险较低的理财产品，但这样做的目的纯粹是为了保值，并非是为了盈利。
照此说法，以专款专用的标准，挪用押金的行为至少在以前就已经存在。
“挪用押金是公开的秘密”
“挪用押金已经是行业公开的秘密。”有共享单车业内人士告诉记者。
早在今年2月，小蓝单车副总裁胡宇沸在接受采访时也承认，小蓝单车的押金一大部分是留存用于客户的退款需求，而其他一部分则用于生产车辆。
关于挪用押金的用途，前述共享单车业内人士指出，造车、公司开支都有可能，只要你运营得下去，留30%还是80%都是你说了算。
“共享单车的押金主要是企业自己在监管”
在业内人士看来，指望银行去监管企业账户，不太现实。
“银行抱着拉业务的目的，不可能主动严监管。”这名业内人士透露，有银行主动找到他们公司，承诺提供理财、上下游供应链融资服务、每张信用卡的推广报酬等，“所谓的监管协议，怎么监管，都是我们和银行在谈。太严格了，我不存这里就是了。”
所谓严格监管，更多仅出现在企业的宣传用语中。
上述业内人士直言， “现在没有强制的条例说押金不能动，交通部最新发布的也只是指导意见，并无强制性。实际上押金并没有被监管。”
小鸣单车前CEO陈宇莹此前接受记者采访时曾表示，共享单车的押金主要是企业自己在监管，“我们和各地的行业协会都有签订管理办法，之前有提过分城市（监管）等各种意见，但都没有落地的文件，目前的指导意见并没有明确具体应该如何监管，所以我们也在等，每家（共享单车企业）应该都是一样的。
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