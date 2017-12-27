喀布尔遭IS自杀式袭击多人受伤

喀布尔和阿富汗南部的赫尔曼德省发生了两起袭击事件，导致12名军人和平民死亡。
阿富汗内政部发言人纳斯拉特•拉希米说，一名“伊斯兰国”组织(IS)的青少年自杀式袭击者，25曰在喀布尔靠近阿富汗情报机构的一个检查站附近引爆了炸弹，导致6人死亡。
遇难者中有两名阿富汗安全部队人员。包括两名安全部队人员在内的另外5人受伤。
一名遇难的安全部队人员在发现袭击者很危险后向他跑去，结果被炸死。拉希米说，袭击者在还没有很接近情报机构大门的时候就引爆了身上的炸药。该地区位于喀布尔所谓的绿区，即使馆区的外缘。
IS通过其喉舌阿马克通讯社声称对该起事件负责。该组织的声明说，袭击者设法接近建筑大门，炸死超过30人。声明还说，作为目标的情报机构“因刑讯IS的圣战士而臭名昭著”。
在另一起袭击中，一辆阿富汗边防警察的装甲车在赫尔曼德省触发了路边炸弹，车内6名警察身亡，另有6人在事件中受伤。赫尔曼德省是阿富汗最动荡不安的省份之一，90%的地区被塔利班武装分子控制或处于争夺之中。
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