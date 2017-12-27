印度石油巨头拟靠收购来增产 比开采新储备更快

美媒称，印度最大的石油勘探企业计划在三年左右的时间里加紧收购生产性资产，以实现其将海外产量提高一半以上的目标。这是比开采新储备更快的途径。
据彭博新闻社网站12月25日报道，作为印度国有的石油天然气公司的海外投资部门，印度石油天然气公司维德什子公司去年斥资22亿美元收购了俄罗斯的一个现有项目，将年产量提高约400万吨，相当于44%。要实现在2020年前年产2000万吨的目标，该公司还需将年产量再提高逾700万吨。
报道称，公司常务董事纳伦德拉·库马尔·维尔马上周接受采访时说：“短期生产目标只能通过生产性资产来实现，因为开采周期很漫长。因此，我们正把精力集中在生产性资产上，以便在短期内提高产量。”
印度总理纳伦德拉·莫迪正敦促印度能源企业提高国内产量和收购海外资产以保障国家能源安全。印度80%以上的石油依靠进口。通过收购生产性资产来增加供应量，是比勘探和开发新油田更快但成本可能也更高的一种替代选择。
据报道，作为印度最大的海外石油和天然气投资企业，印度石油天然气公司维德什子公司正在努力扭转它2008年收购的俄罗斯帝国能源公司的产量下降趋势，使位于战乱国家苏丹和叙利亚的资产恢复运转，提高在委内瑞拉的产量，并开始在莫桑比克进行开采活动。
该公司去年从石油巨头俄罗斯石油公司手中收购了万科尔项目26%的股权，将截至3月31日的一年总产量从上年的892万吨提高到约1280万吨。该公司预计到明年3月年产量将达到1400万吨，其中一半来自俄罗斯。
维尔马说，公司正朝着投资组合更趋多元化的方向努力，“但如果俄罗斯再次出现好的机会，我们不会犹豫”。
报道称，始于2014年的油价暴跌为该公司大量收购已投产多年的资产提供了便利。曾于2016年1月创下十多年来新低的全球油价基准布伦特原油价格，目前已回升至每桶65美元左右。
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