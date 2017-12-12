印媒称解放军首次在洞朗过冬

大约1600至1800名中国军人现在已经在靠近锡金-不丹-西藏交界地带的洞朗地区建立永久性存在。他们建造了两个直升机场、升级版公路、几十座营房、庇护所和仓库，以度过高原地区寒冷的冬季。
印度安全机构消息人士说，虽然印度没有让中国把在洞朗的现有公路向南延伸到贾姆佩里山脊，从而“达到了战略目标”，但其后果是“解放军部队几乎永久性驻扎在该地区”。
一名消息人士说：“以前，中国人民解放军的巡逻人员会在每年的4 月至5月和10月至11月到洞朗地区宣示他们的存在，表示对该地区拥有主权，然后打道回府。”
他还说：“现在，自从8月底印度和中国军队结束了在洞朗的对峙以来，中国人民解放军一直留在我们认为属于不丹领土的地区，这在冬季还是首次。”
这符合印度陆军参某长比平•拉瓦特的言论。他今年9月警告说，中国将继续通过“切香肠”、秀肌肉和其他手段蚕食有争议地区。由于印度军队在三方交界地带的战术优势位置，中国急于夺取洞朗，便把战略纵深延伸到锡金与不丹之间的春丕河谷。
印度过去从未反对中国军队在洞朗巡逻，但当今年6月中旬中国人民解放军试图打破现状，修建一条会对该地区造成严重安全影响的公路时，印度被迫作出干预。
印度军队6月18日进入洞明，当面阻止中国军队修筑通向贾姆佩里山脊的公路。贾姆佩里山脊俯瞰印度军事上薄弱的西里古里走廊，即所谓“鸡脖子”地区。
印度媒体当时报道，这造成双方在洞朗的对峙，导致两国向前方增派步兵部队以及装甲兵、炮兵、导弹和防空部队，以支援各自作实际对峙区的小股部队。
经过紧张的外交谈判，双方对峙军人分别后撤150米，动荡局势最终在8月底得以化解。这为印度总理莫迪出席9月在中国厦门举行的金砖国家峰会铺平了道路。
自那以后，洞朗对峙地区局势相对平稳，但印中都继续升级实际控制线沿线力量。除了建造直升机场等设施之外，中国还对洞朗对峙地区以北和以东约10公里的现有机动车道路进行了升级改造。一名消息人士说：“不过，解放军没有进行新的向南通向贾姆佩里山脊的公路建设活动。”
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