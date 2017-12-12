2016年全球武器生意恢复兴旺 美国洛马公司仍居榜首

德国《世界报》网站12月11日发表了格哈德·黑格曼的题为《世界最大的武器生产商》的报道。
武器生意一片繁荣兴旺。主要武器制造商们可以再度寄望于销售额的增长。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的调查显示，在连续五年轻微下降之后，2016年的趋势发生了逆转。百家主要军工企业在2016年的销售额增长了1.9%，达到了3748亿美元。与此同时，美国企业进一步巩固了其市场地位。目前在百家最大军工企业的销售总额中美国企业占了57.9%。
2016年，洛克希德-马丁公司以近410亿美元的明显优势居于领先地位。这也得益于它对直升机制造商西科斯基飞机公司的收购和F-35隐身战斗机的生产。全球第二大军工企业波音公司的军工产品销售额接近300亿美元。排在第三位的美国雷神公司则为将近230亿美元。
瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所自2002年以来每年发布百大军工企业名单。在这其中人们可以看到一些有趣的发现：虽然销售额自那以来增长了38%，但是领先集团并没有什么变化。15年来占据领先位置的一直是十来家企业。
然而研究人员承认，这个名单并不完整。因为没有可靠的数据，所以中国企业并不在统计范围之内。斯德哥尔摩国际和平研究所估计，单是销售额榜单头十名的位置（目前完全被美国和欧洲企业占据）就很有可能出现两家中国企业——制造飞机的中国航空工业集团公司和生产陆军武器装备的北方工业公司。
在百大军工企业榜中排名最为靠前的德国企业是莱茵冶金有限公司，以33亿美元排在第26位。
德国企业在百大武器制造商的销售额中占了1.6%的比例。这和印度差不多，并且低于以色列、日本或意大利的水平。
美国和西欧企业的销售额合计共占了全球百大企业销售额的82.4%。
俄罗斯排名最为靠前的企业是排在第13位的联合航空制造集团，销售额约合52亿美元。在百大军工企业名单中俄罗斯企业只占十家。
法新社12月10日发表了题为《研究报告称朝鲜的威胁引发韩国军售》的文章。
瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）在一份列出全球军工企业100强的报告中说，韩国军工业占到2016年全球前100大武器生产商销售额的2.2%。
而七家韩国军工企业的销售额在2016年同比增长了近21%，达到共计84亿美元。斯德哥尔摩国际和平研究所的研究人员认为，这一方面有朝鲜危机和北方威胁的原因，但韩国正在向着武器出口国发展也是其另外一个原因。
SIPRI高级研究员彼得·韦泽曼对本社记者说：“朝鲜日益提升的核武器能力促使韩国投入巨资（发展军工业）。”
根据SIPRI 2016年的数据，面对朝鲜的威胁，韩国的国防支出在政府开支中所占的比例是全世界除中东与非洲冲突地区以外最高的。
彼得·韦泽曼说，在经历了大规模工业发展后，韩国正在“越来越多地利用能够与欧美竞争的武器和技术”。
官方数据显示，韩国2006年的武器出口额为2.53亿美元，而十年后达到25亿美元。韩国的导弹、榴弹炮、潜艇和战机在东南亚、东欧和南美尤其受欢迎。
有七家韩国武器集团进入SIPRI的全球前100大武器生产商榜单。其中排名最高的韩国航天工业公司（KAI）位列第48位。
美国一个国家的武器生产商就占到总销售额的57.9%，排在它后面的是英国（9.6%）、俄罗斯（7.1%）和法国（5.0%）。
SIPRI说，武器销售额的增长是由“多个国家正在进行的军事行动和持续不断的地区紧张局势导致对武器的需求增加”所引发的。
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