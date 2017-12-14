中国女留学生在俄被男同胞杀害全身赤裸 嫌犯被捕

俄罗斯圣彼得堡法院于当地时间周三逮捕了一名来自中国的男性留学生，这名学生涉嫌杀害22岁的中国女留学生。圣彼得堡法院新闻办公室对此进行了报道。
据俄罗斯卫星网报道，俄联邦调查委员会圣彼得堡分管理局表示，11月30日晚在一个公寓内发现了一名1995年出生的中国女性尸体。公寓内当时还发现了一男一女两名当时情况危急的留学生，两人是死者的同胞。
俄联邦调查委员会表示，12月11日，这名恢复知觉的23岁男性承认其在争吵的过程中闷死了这名女性，此后因害怕承担刑事责任而试图自杀，并吞下了药片。他还表示，还把这些药分给了一名觉得身体不适的女性朋友。
据此前俄罗斯卫星通讯社报道，11月30日晚，一名中国女学生在俄遇难。这名中国女留学生的遗体在圣彼得堡一处居民房内被发现。被发现时，女学生全身赤裸，双手被绑，嘴巴被堵。与她同屋的2名中国人重度酒精中毒，被送往医院医治。
据悉，死亡的女学生来自圣彼得堡赫尔岑师范大学，另两名一男一女来自圣彼得堡国立大学。其中有两人租居在这个公寓。
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