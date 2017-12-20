韩明星自创食物料理传至中国 “新概念炒面”获赞

韩媒称，近日，被称为“马克定食”的便利店食材料理法在10-29岁年龄层间大受欢迎，在Instagram上搜索“马克定食”就会出现多达1.5万张的认证照。
据韩国《朝鲜日报》网站12月15日报道，“马克定食”指用杯面、炒年糕、香肠等便利店食材制作的料理，因为该料理法由韩国偶像组合GOT7成员马克的粉丝公开，因此称为“马克定食”。此料理将意大利面杯面和便利店炒年糕煮熟搅拌，撒上芝士和香肠放入微波炉加热一分钟即可，因制作简单和令人难以抗拒的味道而深受喜爱，而且所有食材的价格合计仅为6000-7000韩元（约合人民币36-42元）。
报道称，随着“马克定食”的走红，面向年轻人的偶像歌手和网络主播纷纷推出了便利店食材料理法。偶像组合Wanna One成员姜丹尼尔8月出演MBC综艺节目《被子外面很危险》推出了“姜丹尼尔定食”，在以辣而著称的火鸡面中加入炸酱面调料，中和了辣味增加了甜味。此外，YouTube频道订阅数超过180万的Baen-jjeu也推出了“Baen-jjeu定食”，制作方法是将便利店销售的一人份炒年糕、披萨、鸡腿加热，然后将炒年糕和撕成条的鸡腿肉铺在披萨上，撒上芝士放入微波炉加热一分钟即可。Baen-jjeu定食的价格在7000韩元（约合人民币42元）左右，因可以一次性吃到的炒年糕、披萨、鸡腿而大受欢迎。
报道称，有分析认为，便利店定食受追捧的原因是独自在便利店解决就餐问题的“独食族”不断增加所致。据农林畜产食品部透露，2016年单人便利店盒饭的销售额同比增长了63.1%，便利店食材料理法在每天吃的便利店食物感到腻烦的“独饭族”之间得到迅速传播。
报道称，便利店食材料理法还乘着韩流热风传到了中国，在中国网购平台淘宝上搜索“马可定食”会出现大量的关于制作材料和制作方法的检索结果。购买并评论的买家数超过8000名。买家评论称：“用微波炉制作的新概念炒面”，“因为有意大利面调料，所以炒年糕也不觉得辣了，很好吃。”
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