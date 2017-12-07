国际航空运输协会预计欧洲航企今明两年利润猛增

法媒称，国际航空运输协会预计，2018年欧洲航空公司的利润会大增17%。在即将结束的2017年，仅有欧洲航企能录得不错的利润增长，北美航企的利润会下降，而亚太地区航企的利润增长则近乎停滞。
据法国《论坛报》网站12月5日报道，欧洲的航空运输企业飞上了云端。全球航空运输业2010年以后赢利水平一直维持高位，欧洲航企的表现十分突出。在经历了2008年至2009年金融危机的冲击及欧元区遭受的挫折之后，欧洲航企在逐年提升财务业绩。
如今，欧洲航空运输企业甚至表现出了全球最好的经营业绩。这并不是按绝对利润额计算的，因为欧洲航企的利润总额与北美同行相比还差得很远。北美航空公司2017年的利润总额将占到全球航空运输业（345亿美元）的一半。欧洲航空公司只是利润增长率提高了。
欧洲航空公司2017年的净利润总额预计将增长11.3%，达到98亿美元。北美航企今年的利润将比去年减少9亿美元，降至156亿美元。亚太地区航企的利润总额估计为83亿美元，仅比去年增长2.4%。从绝对数额来看，欧洲航空公司总算比亚太同行们赚得更多了。
欧洲大型航空企业均表现出色。法航-荷航集团今年的利润将达到创纪录的逾15亿欧元（约合17.7亿美元）。汉莎航空公司和国际航空集团（IAG）则表现更好，利润额将分别达到26亿欧元和24亿欧元。
国际航空运输协会首席经济学家布赖恩·皮尔斯解释说：“这一地区（欧洲）的航空运输企业表现良好，主要是因为地区内经济强劲复苏，相比恐怖活动频发的去年运量大幅反弹，以及不少小型航空公司倒闭使市场更趋稳固。”
国际航空运输协会认为，明年欧洲航空运输企业的业绩会更好，其利润总额会大增17%，达到115亿美元。同期，北美航空企业的利润会增长5.1%，达到164亿美元，而亚太地区航空公司利润总额将增长8.4%，达到90亿美元。
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