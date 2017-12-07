中国收入差距缩小：或提前两年迈过高收入国家门槛

英媒称，中国的收入差距自2008年以来有所缩小，获益于社保投入增加、农村收入迅速上升等因素。
据英国《金融时报》网站12月5日报道，在中国，收入差距在下降。荷兰资产管理公司NN投资伙伴的新兴市场高级策略师马尔滕-扬·巴库姆指出，对教育和医疗的大规模投资以及针对较贫穷地区和农村地区的“巨额补贴项目”是近年来收入差距改善的原因。
世界银行发展研究集团的高级顾问弗朗西斯科·费雷拉表示，中国的一部分情况是，“在传统的沿海制造带地区，薪资水平大幅上涨，以至于制造业活动开始转移到内陆较贫困地区”，这提高了收入较低地区的薪资水平。
铭基亚洲投资策略师罗福万同意这种说法，他说，“近几年来，经济较贫困地区的收入增速超过了较富裕地区，（也就是说）其他地区正在迎头赶上”。
政府政策也发挥了作用。罗福万表示：“这十年来，中国各地的最低工资水平每年都以两位数的速度增长，同时有大量资金投入到社会保障体系上。在5年内，教育、医疗和环境方面的支出全都每年以10%以上的速度增长。”
摩根士丹利经济学家舍唐·阿赫亚表示，中国的农村收入也在快速上升。
报道称，农村收入快速上升让摩根士丹利现在预计，中国将在2025年迈过世界银行制定的人均1.37万美元的高收入国家门槛，较其之前的预测提前两年。
世界银行的研究显示，就全球来说，从1820年到上世纪90年代，收入差距的程度稳步上升，但从那之后开始下降，原因是新兴市场崛起让穷国薪资增速超过西方富裕国家的薪资增速。
报道称，收入差距的下降不但本身具有重要意义，而且也可能对资产市场产生影响。
例如，在中国，政府正试图使经济摆脱对制造业和出口的过度依赖，转向一个更多由国内消费驱动的社会。
荷兰资产管理公司NN投资伙伴的新兴市场高级策略师马尔滕-扬·巴库姆表示：“增长构成继续迅速变化，转向更多的家庭消费，后者已经占到国内生产总值（GDP）的50%以上，并已经取代出口，成为资本资产投资也即固定资产投资的主要推动力。”
他认为，鉴于较穷的人比较富的人有更高的消费倾向，收入差距的改善将会加强这一趋势，而中国政府改善公共医疗并加强社保体系的努力也应使低收入者有信心花更多的钱。
巴库姆指出：“收入差距的改善正成为中国消费和经济增长的一个日益重要的推动力。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost