WeWork首驻新加坡 帮助创业者 “安家落户”

今日，世界最大公用空间经营者，WeWork，首次登陆新加坡，并计划继续建立至少两个共享办公空间。
现在，这家美国起步公司在本地建立的三层WeWork Beach Centre，是公司在整个东南亚的第一个分支，和全球第200个分支。
据公司东南亚总经理图罗查斯·福阿德透露，目前该共享空间的租用率已“几乎满了”。入住的成员不仅有像HP这样的跨国公司，还有像餐馆预定软件Chope这样的当地新兴公司。
WeWork共享空间在同一屋檐下提供不同大小的会议室等设施，为当地新兴公司提供了非常良好的环境。
此外，公司还计划在2018年初建立本地第二家可以容纳1000个成员的共享办公空间，位于71 Robinson。第三个占地两层，4万平方尺的办公空间计划开展在2019年初，将位于重新兴建的福南数码综合广场，福阿德说。
WeWork说，新加坡是帮助公司明年扩张到其它东南亚市场的重要铺路石。
“作为一个全球中心，新加坡是公司迈入整个东南亚甚至更远的跳板。”WeWork亚太区总经理李凯先提出。 “我们看到无数在这个区域扩展的机会，这无疑会帮助壮大我们的全球社区。”
李凯先指出，WeWork的优势在于能在15个国家或地区的52个城市，通过163个办公地点服务于13万会员。他说，WeWork或许会面对本土竞争对手的挑战，但没有一家公司能够像WeWork一样衔接全球化平台。
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