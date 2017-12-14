新加坡建屋局稳定供应 住房问题不用愁

为了确保组屋供应稳定，建屋局明年将推出1万7000个单位，同今年的供应不相上下。
国家发展部长黄循财指出，这些新单位会分布在成熟与非成熟市镇。同时，登加新镇明年将推出首批预购组屋，让买家选购。
此外，三巴旺、义顺和盛港明年下半年将推出等候期较短的组屋单位。购屋者只需要等两年半，就能领取钥匙，比一般三到四年的等候期短。
今年建屋局总共推出了17584个组屋单位。2011到2013年间，平均每年约推出25000个单位。然而数字每年下滑，从2014年的22500，下跌到2015年的15000和2016年的18000个单位。
黄循财说：“我们会继续根据潜在需求和组屋转售市场的稳定性，谨慎调整住房单位的供应量。”
黄循财也透露，为了协助首次购屋者在转售市场买到房子，政府2月调高公积金购屋津贴，从3万元调高到4万到5万元。津贴调高后，将近6900个首次购屋者获益。
在改良版的育儿短期住屋计划下，840户家庭享有更高的租金津贴。
为迎合紧急房屋需求者，建屋局今年8月首次推出“剩余组屋在销售活动主要是把未售出的组屋凑在一起，并再次出售。
黄循财说：“这些都表示年轻夫妻能够拥有更自由的住房选择，以便更早地开始婚姻与家庭的构建。”
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