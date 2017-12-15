研究称废弃电子产品成增速最快垃圾 仅两成被回收利用

英媒称，联合国研究人员警告说，废弃的笔记本电脑、手机和电子产品现在是世界上增长速度最快的垃圾，必须立即予以应对。
据英国《每日电讯报》网站12月13日报道，一份新报告发现，两年来，电子垃圾的数量增加了8%，而只有20%的电子垃圾被回收利用。平均而言，每个英国人每年要扔掉44磅至55磅（相当于20公斤至25公斤）的电子垃圾，其中大部分垃圾最后要么进入垃圾填埋场，要么被焚烧处理，或者仅仅是闲置堆放在人们的家里。
联合国大学副校长雅各布·里纳说：“这份报告显示电子垃圾的数量在继续增长，而得到回收利用的电子垃圾却太少。”
报道称，电子垃圾包括从电动牙刷到电水壶、电脑、打印机、智能手机、洗衣机和收音机等各种连有插头的装置，大多数电子垃圾都没有恰当的文件记录，而且没有经过恰当的回收链和回收方法的处理。
联合国大学的这项新研究发现，2016年产生了4300万吨电子垃圾，比2014年增长了8%，是所有垃圾类型中增长最快的一种，其增速相当于塑料垃圾增速的两倍。电子垃圾的总重量几乎相当于九座吉萨金字塔，或是4500座埃菲尔铁塔。
报道称，堆积成山的电子垃圾不仅对地球有害，而且人们还在不经意间扔掉了黄金、白银和铂金等贵金属，这些贵金属可以在制造芯片、主板和其他电子产品的过程中得到使用。这份研究报告的作者估计，每年有价值超过400亿英镑的可回收材料被丢入垃圾桶或闲置。
帮助这些联合国学者编纂这份报告的国际固体废弃物协会的主席安东尼斯·马夫罗普洛斯说：“我们生活在一个向数字化程度更高的世界转变的时代，自动化、传感器和人工智能正在改变所有行业、我们的日常生活和我们的社会。电子垃圾是这一转变最具象征意义的副产品，一切都表明它将以前所未有的速度持续增长。”
报道称，造成电子垃圾增加的原因是：电子产品价格下降，企业鼓励客户在更短的时间间隔内购买它们最新型号的产品，并且推出与旧设备不兼容的新软件。在英国，智能手机的平均生命周期现在还不到两年，全球注册手机数量（77亿部）比地球上的人口（74亿人）还多。
专家预计，随着数字世界继续扩张，电子垃圾数量将在2021年前再增加17％，而每年的全球电子垃圾总量将增加到5100万吨。目前全世界有将近一半（45.9%）的人口使用因特网，2007年的这一比例为20.5％。约48%的家庭拥有一台计算机，2007年的这一比例为30.2%。
报告呼吁全球共同努力，更好地设计电器和电子产品中的元件，以便于回收再利用和更好地回收贵金属。
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