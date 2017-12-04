世界政党高层对话会：中共分享治国理政经验

境外媒体称，中国共产党代表与来自120多个国家的数百个政党和政治组织的代表2日在北京就世界治理与合作等问题展开对话。
据拉美社12月2日报道，中国共产党与世界政党高层对话会于11月30日至12月3日在北京举行，各国政党和政治组织代表在专题分组会中展开热烈讨论，并就如何通过“一带一路”倡议促进区域和国家间的互联互通交换了意见，出席这场对话会的有来自120多个国家的近300个政党和政治组织的600多名代表。
报道称，在1日举行的专题分组会中，与会代表就各政党在构建人类命运共同体进程中发挥的重要作用进行了深入交流。
中共中央总书记、国家主席习近平出席对话会开幕式并发表主旨讲话，呼吁不同国家的政党增进互信、加强沟通、密切协作，探索在新型国际关系的基础上建立求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系，搭建多种形式、多种层次的国际政党交流合作网络，汇聚构建人类命运共同体的强大力量。习近平指出，应该坚持共同、综合、合作、可持续的新安全观，营造公平正义、共建共享的安全格局。
报道称，此次高层对话会是中共十九大之后在中国举办的首场主场多边外交活动，是中共首次与全球各类政党举行高层对话会，也是出席人数最多的全球政党领导人对话会。
另据塔斯社12月2日报道，中共中央政治局常委王沪宁2日在北京会见出席中国共产党与世界政党高层对话会的部分外国政党领导人时表示，中国共产党愿与各国政党就党的建设加强经验交流互鉴。
王沪宁表示，习近平总书记在对话会开幕式上发表主旨讲话，呼吁世界各国政党共同为构建人类命运共同体和建设美好世界发挥引领作用。
王沪宁表示，政党要承担这一使命，关键要加强自身建设。他强调：“中国共产党在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，把党的建设摆在首位，推进全面从严治党，加强中共中央权威和集中统一领导，全面增强执政本领，取得显著成效。”
此外据新加坡《联合早报》网站12月3日报道，中联部部长宋涛2日向世界政党代表介绍了中国如何走出符合自身国情的发展道路并取得巨大发展成就。
报道称，安提瓜和巴布达联合进步党主席阿林得尔·艾萨克说：“宋涛部长的话让我深受启发，别人经常对我们这些小国说，应该学习大国、发达国家的模式，但那些未必符合我们的国情。我现在更有信心，走自己的道路是正确的，我们不必把自己弄成小美国、小加拿大、小英国。”
又据台湾《旺报》12月2日报道，中共最近举行的两个重大会议都非常值得关注，第一个是在11月30日召开的中共中央政治局会议，审议通过了《中国共产党党务公开条例（试行）》，这是中国共产党推进党务公开的先声；第二个便是从11月30日到12月3日在北京召开的中国共产党与世界政党高层对话会。
报道称，对话会向世界各国的朝野政党介绍中国共产党对建党理论的创新，就如何落实政策规划进行重点介绍，并将相互借鉴治党理政经验。尤其是在西方政党都面临民粹化，政党之间相互倾轧，民众日益不满的情况下，进行中国模式的集中展示。这个会议的影响更为显著，将对“一带一路”倡议，建立沿线国家政党协调机制乃至中美构建新型大国关系，产生巨大的促进作用。
报道称，一个对内更加公开化、透明化和制度化、对外更加全球化和具有国际视野的共产党，不但自身逐渐蜕变和更加自信，也连带向外传播中国特色的治国理政政党经验，正提供世界各国政党另一种不同于西方的选择。
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