朝鲜警告美韩联合空演或引发核战

美国和韩国傀儡军队将在12月4日至8日举行有史以来规模最大的“警惕王牌”联合空中演习，模拟入侵朝鲜。
执行不同任务的230多架战机——包括美帝国主义侵略军的超现代F-22“猛禽”隐形战斗机、F-35A、F-35B和其他战机以及韩国傀儡军队的战机——和数万名军人，包括1.2万名美军将参加此次军演。
朝鲜《劳动新闻》3日发表评论说，这充分表明敌人挑起一场核战争的行动已经达到危险的阶段，因为这是对朝鲜的严重军事挑衅。
评论还说，此类演习是一种危险的挑衅，因为它正把朝鲜半岛的紧张局势推向核战的边缘。这是对朝鲜的公开和全面挑衅，有可能随时导致一场核战争。
美国和韩国傀儡军队愚蠢到杀气腾腾地动用此类隐形战机。这些敌人大肆吹嘘的隐形战机逃不过飞蛾扑火的命运。
美国和韩国傀儡战争贩子最好记住，他们以朝鲜为目标的军演将是让他们陷入自我毁灭的愚蠢行为。
【韩联社首尔12月3日电】据韩军方3日消息，参加韩美史上最大规模空中联合演习的美军6架F-22和6架F-35A战斗机已经飞抵韩国，准备参加4日启动的“警惕王牌”空中演习。
美军6架EA-18G电子战飞机、10多架F-15C战机、10多架F-16战机也已入境韩国。
美海军陆战队F-35B战机和E-3预警机在演习期间从驻日基地起飞来韩参演不降而返，部署于关岛的B-IB远程战略轰炸机编队将在空演期间飞临半岛演练空袭。
美韩参演军机共计230多架。美国向韩国派遣如此多先进战机十分罕见。
演习重点操练阻击空中来敌并精确打击朝鲜导弹发射车等关键核导设施，摧毁瞄准韩国首都圈的朝军远程炮阵及消灭海基渗透特种部队也在演习之列。
联合空演在朝鲜发射“火星”-15洲际弹道导弹后揭开战幕，将展现韩美同盟抗衡朝鲜核导威胁的坚定决心。
【美国有线电视新闻网网站12月3日报道】白宫国家安全顾问麦克马斯特2日表示，朝鲜构成“对美国最严重的即刻威胁”，与朝鲜开战的可能性与日俱增。
麦克马斯特在加州的“里根国防论坛”上被问及朝鲜近日试射导弹是否会增加开战机会。他对听众说：“我觉得开战的可能性与曰俱增，这意味我们正处于一场竞赛中，真的，我们处在一场需要能够解决此问题的竞赛中。”
他指出，总统特朗普仍致力于实现朝鲜半岛无核化，并表示仍然有非军事的处理方式。他说：“存在不发生武装冲突而解决问题的办法，但这是一场竞赛，因为他（金正恩）越来越逼近，时间所剩无几。”
他表示，金正恩不太可能改变行为，“除非采取新的重大行动施加更多制裁”，并且“完全执行已有的制裁”。
在军事选项方面，麦克马斯特承认鉴于朝鲜将火炮和导弹瞄准首尔，“任何军事行动都存在着风险”。不过他说平壤的行动让美国和日韩的同盟比以往更紧密。
【塔斯社明斯克12月2日电】俄罗斯外长拉夫罗夫2日在接受白俄罗斯STV电视台采访时表示，莫斯科在谴责平壤核导弹冒险的同时，也谴责华盛顿的挑衅行为。
他强调我们不能不谴责美国同行的挑衅行为。很遗憾，他们还试图把日本和韩国拉到自己这边，如果朝鲜半岛爆发战争，这两个国家将是最先受害者。”
俄外长在谈到朝鲜上周的导弹试射时指出，“朝鲜领导人已经两个多月没有采取任何冒险行动”。
他强调：“美国同行9月暗示我们，明年春天才计划在半岛附近举行下一次大规模军事演习。他们说，在这种情况下，平壤可以利用美韩演习过程中唯一出现的这段间歇期为启动某种对话创造条件。我们对这种态度表示赞赏，与平壤开展了工作。”
他接着说：“然而，美国人现在又说要在12月举行例行演习。给人的感觉是他们故意挑衅金正恩，不给他喘息之机，迫使他在挑衅下失控。”
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