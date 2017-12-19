英国脱欧后或与中国进入“蜜月期”





英媒称，中国财政部副部长史耀斌对媒体记者表示，英国欢迎中国投资，中国也欢迎英国投资，双方都愿意向对方开放自己的市场。他还表示，中国希望英国与欧盟的退盟谈判能够本着“互利共赢”的精神进行，并且“不要对世界经济产生负面影响”。





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