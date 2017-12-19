英国脱欧后或与中国进入“蜜月期”

德媒称，刚刚结束访华行程的英国财政大臣哈蒙德正在为两国之间的关系升温而努力，在预计将在2019年离开欧盟的前景下，英国正在为自己的经济未来做打算。
据德国之声电台网站12月18日报道，英国希望退出欧盟的内部市场以及关税联盟，从而自行与欧盟之外的国家签署单独的贸易协议，这就使得“财大气粗”的中国成为其中非常吸引人的一个合作伙伴。
哈蒙德表示，伦敦证交所和上海证交所之间的互联互通将加速最后筹备阶段，同时双边还一致同意就两国债券市场互联互通的可能性进行研究。
这位英国财政大臣还表示，两国计划启动一项总额超过10亿美元的双边投资基金，该基金将由前首相卡梅伦领导。英国出口融资部还计划向中国“一带一路”倡议基础设施项目提供高达250亿英镑的支持，就此双方已经达成一致。
据悉，此前法兰克福证交所和巴黎证交所还在与伦敦进行博弈，争相吸引中国投资，以期取代伦敦作为全球金融中心的地位。
路透社报道称，上海和伦敦之间就“沪伦通”的谈判其实在两年前就开始了，但是因为中间出现英国脱欧公投的“意外”，相关谈判也一度进展十分缓慢。
报道称，不过正因为英国要退出欧盟了，加强与中国之间在资本市场上的联系对于伦敦来说才更加重要，因为这座全球金融中心城市的地位可能会因为英国脱欧而受到威胁。尤其对于伦敦证券交易所来说，在CEO罗睿铎最近突然辞职之后“群龙无首”的状态下，有这样一个利好消息宣布也不失为一剂“强心剂”。
报道认为，对于中国来说，上海证交所与伦敦的“对接”也将是一个重要里程碑。北京在金融领域改革上做出的承诺已经赢得了国际上的认可，美国摩根斯坦利资本国际公司已经正式同意明年将中国的A股纳入其MSCI指数。
报道称，而“沪伦通”基本上借鉴的是香港和上海证交所之间的“沪港通”机制，不过相比之下，和伦敦的互通互联将会面临更多的技术性和规范性挑战，因为中国和英国的投资者处在不同时区，交易时间存在时差。
英媒称，中国财政部副部长史耀斌对媒体记者表示，英国欢迎中国投资，中国也欢迎英国投资，双方都愿意向对方开放自己的市场。他还表示，中国希望英国与欧盟的退盟谈判能够本着“互利共赢”的精神进行，并且“不要对世界经济产生负面影响”。
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