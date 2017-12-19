天然气成俄对欧洲“能源武器”？

美国《外交政策》双月刊网站12月12日刊发题为《美国国会权衡莫斯科挥舞能源武器的威胁》的文章称，多年来，欧洲人和美国人一直害怕莫斯科将能源出口作为威慑欧洲邻国的武器；俄罗斯曾数次切断天然气供应以惩罚一些任性的国家、尤其是中东欧国家。
美国担忧俄威胁欧邻
文章称，特朗普政府在许多竞争领域对俄罗斯采取了温和立场，唯独在莫斯科利用能源出口作为地缘政治武器这一点上例外。
文章称，包括国务卿蒂勒森在内的政府高官正在对俄罗斯使用能源武器构成的威胁发出警告，尤其是一个有争议的、价值110亿美元的天然气管道项目，该项目主要由国有的俄罗斯天然气工业股份公司牵头。他们担心这会让欧洲四分五裂，让乌克兰被忽视。
文章称，多年来，欧洲人和美国人一直害怕莫斯科将能源出口作为威慑欧洲邻国的武器；俄罗斯曾数次切断天然气供应以惩罚一些任性的国家、尤其是中东欧国家。但是，随着俄罗斯计划在现有的连接波罗的海与德国的天然气管道旁铺设一条新的输气管道，即北流天然气管道二线，上述担忧被赋予了新的紧迫感。
曾在乔治·W·布什政府出任官员、现任哈佛大学肯尼迪学院能源地缘政治项目室主任的梅根·奥沙利文说：“即便俄罗斯天然气工业股份公司不采取行动通过能源贸易来施加政治实力，如下事实——它拥有这样做的手段、单是切断能源供应的威胁——就能使俄罗斯具有政治上的影响力。”
蒂勒森在11月底的一次演讲中特别提到俄罗斯使用“能源武器”一事，警告说铺设新的输气管道将“不明智”，会让欧洲更加依赖单一供应方。
文章称，美国官员对“北流天然气管道二线”项目越来越直言不讳，因为如果按计划铺设该管道，增加的运力将意味着俄罗斯天然气不再需要穿越乌克兰进入欧洲。这将使资金紧张的基辅失去一个巨大的收入来源，此时正是这个饱受战争蹂躏的国家试图让经济重新走上正轨的关键时刻。失去这一宝贵的过境业务将使乌克兰更加难以赚到钱、更加难以将其能源部门私有化，而能源部门是腐败猖獗的地方。乌克兰官员警告说，如果这一改革停滞不前，该国将重新滑回更靠近莫斯科的轨道。
文章称，国有的乌克兰石油天然气公司首席执行官安德里·科博利耶夫在接受采访时说：“反腐败斗争对我们国家取得重大成就至关重要。”他说，腐败对乌克兰未来的威胁要大于俄罗斯坦克构成的威胁。
德指责美出于利己心态
根据科博利耶夫的说法，乌克兰石油天然气公司占据了乌克兰预算总收入的16%。该公司的独立监事会成员9月因政府阻挠并在政治上干涉其改革努力而辞职。
文章称，科博利耶夫将北流天然气管道二线说成是地缘政治楔子，意在制造分裂于西欧与东欧之间，这是俄罗斯破坏欧洲统一的更广泛努力的内容之一。
文章称，由打造北流天然气管道二线的欧洲5家能源公司与俄罗斯天然气工业股份公司组成的财团表示，该项目不会删掉乌克兰，急需该项目满足欧洲未来的天然气需求。此外，该财团称，通过管道输往欧洲的天然气将比从美国用油轮运来的液化天然气更便宜，这使得该输气管道有利于欧洲经济。
该项目发言人延斯·米勒说：“有关北流天然气管道二线会直接伤害乌克兰或导致乌克兰天然气供应路线终止的说法是错误的。”他还说：“单靠从乌克兰中转的液化天然气或天然气都不足以保障欧洲的能源需求。”
德国的许多决策者都同意上述说法。在德国，许多人都支持北流天然气管道二线项目。德国社民党——可能成为一个大政治联盟的一部分——尤其支持该项目。
文章称，对柏林支持北流天然气管道二线项目的人而言，美国对该项目的反对带有经济上的利己主义色彩。
大西洋理事会的埃伦·舍尔说：“在德国，当然有一些人认为，本届美国政府反对北流天然气管道二线项目是特朗普利用外交政策促进美国经济利益的明显例子。”
今年夏季，美国的天然气首次运抵立陶宛和波兰，波兰签署了一项为期5年的协议以获得更多的美国天然气。越来越多的美国天然气正运往欧洲，在欧洲它可以直接与俄罗斯能源竞争。这些新的进口终端让长期以来几乎完全依赖俄罗斯能源的波兰、立陶宛等国可以在一定程度上从莫斯科“断奶”。
他还说，天然气出口为特朗普政府带来三重好处：有助于开放市场、增加美国的出口以及支持美国的盟友。
与此同时，北流天然气管道二线项目正在取得进展，负责打造该项目的财团刚刚敲定了它明年开工所需的所有合同。
文章称，俄罗斯输气管道计划面临的最大风险来自美国国会。国会今年7月通过的立法将对俄罗斯的经济制裁范围扩大了，俄罗斯能源企业可能受到制裁，甚至在俄罗斯境外的项目也可能受到制裁。这使得北流天然气管道二线项目处于瞄准线内。一旦美国总统决定实施制裁，就足以破坏该项目，如果欧盟的繁文缛节不首先破坏该项目的话。
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