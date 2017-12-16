新加坡登革热传染16年最低 但危险仍在

本地今年登革热传染病例将成为16年来最低。
今年的前50周里，共有2629人传染，比去年同时期减少了一万多人。
今年病例的减少，与去年的13100病例，甚至2013年的传染最高峰2万2千人，形成强烈对比。
此外，今年1月到9月的这段时间没有一个死亡病例。同比去年，9人死亡，包括一名11岁男孩。一般每五个登革热病人都会有一人被送去医院治疗。
然而，这次的感染病例降低并不是归功于更好的蚊虫繁衍控制。事实上，国家环境局（NEA）反而表示捉到了更多伊蚊。
一名NEA发言人猜测，病例的减少可能是因为主要的病毒毒株为DENV-2，而很多人都对这个病毒有抗体。
登革热病毒一共有四种，一旦被感染，病人便会对感染的那种病毒产生抗体，而不包括其他三种。
在前几年里，DENV-2也是登革热的主导病毒。因此，很多之前被这种病毒感染的人现在便会对其免疫。
发言人提醒，虽然今年登革热病例大幅下跌，但将来仍然有重新上升的危险。
她还表示，必须继续努力降低伊蚊数量，因为登革热是通过伊蚊叮咬传播的。
上一季度的检查数据显示，DENV-2病毒传染病例从八月的69%下降到九月的38%。主导病毒的改变也可能会导致传染病例的激增，因为免疫人群会减少。
目前，一共有四处传染集中点：其中相邻的两个在Bedok Reservoir Road，共有62个病例；另一个在Toa Payoh Lorong 2，共3个病例；最后一个在Tampines Street 21，共两个病例。
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