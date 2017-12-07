东京将举行核袭击疏散演习

数百万东京居民将参加模拟朝鲜发动和袭击的疏散演习。
据《产经新闻》报道，日本政府以及东京市政府准备在明年1月到3月举行一连串演习，以应对朝鲜可能的攻击，这将是日本大城市第一次举行模拟攻击。
最近数月，正对着朝鲜半岛的日本城镇举行了类似演习，指导居民在听到导弹袭击的警报声如何寻找掩体。不过，此前对于要求大城市举行类似演习的呼声，日本政府一向以引起民众恐慌为由予以拒绝。
另外，安倍晋三首相还致电地方政府，要求找出各地非常坚固、可以经受导弹袭击的地下设施和建筑物，将其指定为掩体。
鉴于朝鲜与周边国家的关系日益恶化，再加上在核武器与导弹装备方面取得的进步，日本许多人认为现在组织民众进行疏散演习是审慎的预警。
目前，东京有近930万居民，每天还有数百万通勤族到东京上班。
在东京生活的人权活动人士坚加藤（音）说：“我相信威胁是真真切切的，战争随时可能爆发，疏散演习是一种合情合理的预警，有助于降低伤亡人数，这跟我们平时练习怎样应对大地震是一个道理。”
美国北纬38度网今年10月发表了一篇约翰斯·霍普金斯大学美韩研究生的报告。报告显示，如果东京市中心上空发生250千吨TNT当量的爆炸，将造成近69.8万人死亡，247万人受伤。如果遭受的是多弹头袭击，那么伤亡人数还会大幅上升。
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