美要对原材料来自中国的越南钢材征收高额关税

英媒称，美国商务部5日宣布将对来自越南、原材料为中国的钢铁产品征收高额的进口关税。此前，美商务部表示发现这些产品规避了美国的反倾销和反补贴税法。
路透社12月5日报道称，这一决定标志着美国钢铁制造商赢得了美国对中国钢铁产品反倾销和反补贴调查案的胜利。仅在2015年和2016年，来自中国的钢铁产品就“像潮水一样”涌入了美国市场。
报道称，美国钢铁行业认为中国产品为避税通过第三国进入美国市场。商务部称将对来自越南的耐蚀钢和冷轧钢征收反倾销税和反补贴税，其税率与对中国钢铁产品课征的税率相同，因为这些产品是由中国产的热轧钢制成的。
尽管这些中国产的钢材在越南经过加工后，变成用于制造汽车和器械的耐蚀钢或冷轧钢，但美商务部认同美国制造商的说法，即这些产品90%的价值源自中国。
报道称，从越南进口的冷轧钢将面临531%的反倾销税和反补贴税，而耐蚀钢将面临238%的反倾销税和反补贴税，这足以使上述两种产品彻底退出美国市场。预计，最终税率将于明年2月16日正式宣布。
就在美国商务部宣布上述决定前，欧盟上月发布调查报告称，从越南进口至欧盟的钢铁产品也存在规避关税的问题。
美国商务部称，自2015年对中国钢铁产品征收反倾销税以来，从越南进口到美国的冷轧钢年均进口额从1100万美元飙升至2.95亿美元。
报道称，这宗调查案起于今年9月多家美国钢铁制造商提交的一份请愿书。请愿书声称，在征收反倾销税后“不久”，中国钢铁制造商就开始借道越南向美国出口产品。
报道还称，围绕进口钢材是否会对美国国家安全构成威胁以及是否应扩大进口限制，美国商务部已展开调查。依照法律，美国商务部的调查报告将于明年1月公布。
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