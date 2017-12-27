旅菲华侨质疑政府“慰安妇”铜像立场：不会屈从日本无理要求

外媒称，旅菲华侨洪玉华致信菲律宾外长阿兰·卡亚塔诺和马尼拉市长约瑟夫·埃斯特拉达，质疑政府在“慰安妇”铜像问题上的立场。
据菲律宾《每日问询者报》网站12月26日报道，此前，菲律宾外交部在接到日本大使馆的“投诉”后，要求马尼拉官员解释为什么要在罗哈斯林荫道上竖立一尊“慰安妇”的铜像。
菲律宾华人领袖洪玉华在12月22日的信中说：“我知道我们必须与朋友和邻居在外交上进行友好的合作。但这并不意味着我们必须屈服于不合理的要求。”
她说：“日本占领是事实。暴行、迫害、屠杀、强奸和其他战争罪行都是事实。这些我们不能也不应该否认。在马尼拉王城区有一个公园，是由‘铭记马尼拉’基金会建造的，是用来纪念马尼拉之战中罹难的10万平民的。”
她说：“这是在提醒人类，对妇女的暴力在任何时候和任何情况下都是不可接受的。它还使人们记住那些遭受苦难的妇女，并对她们的勇气和韧性表示褒奖。考虑到即使在西方，女性也会出来抗议针对女性的暴力活动，这个时候为铜像揭幕是再合适不过了。”
报道称，在另一次采访中，洪玉华说她只在报纸上看到外交部和市政府的答复，并说她对这些政府官员如此对待国家历史感到“震惊”。
“慰安妇”铜像于12月8日正式在罗哈斯林荫道上揭幕。由艺术家霍纳斯·罗塞斯创作的这座铜像是为了向在二战期间被强征为日军“慰安妇”的菲律宾妇女致敬。
马尼拉的这尊铜像是由图拉基金会的曼努埃尔·蔡委托建造的。在蔡去世后，菲律宾国家历史委员会联系到了洪玉华。洪玉华给铜像的安装给予了“热情的支持”。
但在铜像揭幕几天后，外交部要求马尼拉政府解释为什么要安装这座铜像。来自日本使馆的一名代表还前往市政厅进行询问。
在信中，洪玉华问道：“我想知道你们在铜像问题上的立场。我希望你的质询并不意味着你们不赞成安装这样的铜像。如果是，为什么？是不是因为日本使馆的抗议？”
“日本的大使馆必须提出正式的反对。这是它的职责所在。然而，我们政府的职责是捍卫我们的立场。我相信坚守立场会让日本更好地看待我们国家。记住，就连德国都为纳粹屠杀数百万犹太人道了歉。德国人甚至修建了大屠杀纪念馆，向人们传递了一个教训——再也不应该对任何人施以这种暴行。”
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