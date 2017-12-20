美新型倾转旋翼机首飞：速度及续航能力都将倍增

美国《军队时报》网站12月18日报道称，据参与飞行演示过程的一位官员说，贝尔直升机公司的V-280“英勇”倾转旋翼机18日进行首飞，实现了低空悬停。
V-280飞机大约在18日下午1时59分从贝尔公司位于得克萨斯州一个基地起飞，飞行持续大约15至20分钟。
贝尔公司9月份完成了这架演示飞机的制造，开始进行地面测试，最终在快到圣诞节的时候实现了首次低空飞行。
美国陆军计划通过其“联合多用途技术验证机”项目让两种完全不同的垂直起降原型机今年秋天开始演示飞行，这是明确“未来垂直起降”直升机设计的关键一环。这种飞机将在本世纪30年代飞上天空。
在“英勇”首次飞行后接下来的一年还将进行更多的重要测试，而陆军将观察其潜在的能力。
V-280预计将满足陆军对未来垂直起降飞机的要求：速度增加一倍、续航能力增加一倍、而且具有更强的机动性和灵活的有效载荷。
美国陆军“联合多用途技术验证机”项目经理丹·贝利9月曾告诉《防务新闻》周刊，这种演示飞机的首飞推迟原因是由于在生产适应该机共轴设计的复杂旋翼方面遇到挑战。
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