中国拟推“组合拳”应对美国税改

在美国准备因贸易失衡问题责备中国之际，北京的经济高官注意力放在一个个来自华盛顿的可能更紧迫的威胁，那就是美国总统特朗普的税收改革。
知情人上称，中国官员们正在制订一项应急计划，以应对美国税改以及预期的美联储加息给中国带来的后果。他们担心这些措施会让美国成为更具吸引力的投资地，从而令资金逐渐流出中国。
知情人士说，根据该计划，中国人民银行随时准备动用一套组合工具(包括加息、收紧资本控制和更频繁的货币干预)来把资金留在国内，对人民币进行支持。
一位参与北京研究工作的官员称，华盛顿的税改计划是一头“灰犀牛”,它是中国经济领域一个不容忽视的世界危险。这位官员说：“我们在第一季度很可能有一些硬仗要打。”
处于官员们担忧核心的是人民币，在政府大力扶持后，人民币币值刚刚回稳。他们认为，如果人民币再次失去动力，可能会进一步加剧资本外流，并造成恶性循环。
这种紧迫感表明，北京在迎击特朗普打着“美国优先”旗号推出的政策时而临挑战。
尽管税收改革并不直接针对北京，但它将以另一种方式使中国受到挤压。
根据目前正在走司法程序的税改计划，美网的企业税可能会从35%降至约20% 。经济学家说，未来几年，这可能会刺激制造商——无论美国制造商还是中国制造商——选择在美国而不是中国设厂。
根据目前正在筹备的应急计划中国央行可能会采取的一种做法以逐步引导提高银行间同业拆借利率(同业拆借行为在近年来大大增加了金融风险），同时保持基准利率不变，这样就不会造成企业借贷或还款的难度过大，这两者难度过大都可能伤害经济增长。
【英网《金融时报》网站12月11日报道】欧洲五个最大经济体的财长警告特朗普政府，称共和党的减税计划将无视国际协议，并破坏贸易，可能将华盛顿的政策斗争变成一场欧美之争。
五位财长致函白宫和美国财政部，提出如果减税立法成功，欧洲可能以牙还牙。五位部长中包括英国财政大臣菲利普•哈蒙德、德国财长彼得•阿尔特迈尔和法国经济部长布鲁诺•勒梅尔。
倌函突出了欧洲对特朗普政府利用税改大搞“美国优先”贸易歧视的担心，加剧其他政策领域业已紧张的关系，比如环境和中东和平。
信函警告美国财政部长史蒂文•姆努饮，称华盛顿不应打着反避税措施的幌子挑起贸易争端。
除了姆努钦，此信还递交给了白宫高级经济顾问加里•科恩以及陷入胶着谈判的美国国会委员会领导人。
他们得揉和参众两院通过的不同税改版本。意大利财长皮耶尔•卡洛•帕多安和西班牙财政大臣克里斯托瓦尔•蒙托罗也在信上签了名。国会委员会领导人的目标是年底前将最终立法提交给特朗普总统。
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