文在寅夫妇北京吃油条 尝试扫码结帐遇麻烦

12月14日早晨，正在北京访问的韩国总统文在寅夫妇，享用传统的中国式早餐：油条、豆浆。但在手机扫码支付餐费时遇到麻烦，由于没有注册帐户，最后只好用使馆人员的手机支付。
韩媒报导，韩国总统文在寅和夫人金正淑，在访华的第二天早上，在韩国驻华大使卢英敏的陪同下，在其下榻的北京钓鱼台国宾馆附近的一家〝永和豆浆〞里，与中国民众一起用餐，点了油条、豆浆以及小笼包。
韩国总统府青瓦台方面称，文在寅夫妇藉此机会，短暂体验了中国人民早晨的日常生活，并与店里的北京市民聊天，用这种方式拉近与中国人民的距离。
在用餐完毕后，文在寅想用中国最流行的移动支付来支付早餐钱。据称，文在寅主要是想体验一下中国的金融科技产业，但由于他没有注册账户，支付时遇到了麻烦，最后只好借同行使馆人员的智能手机完成支付。
据报导，文在寅夫妇于12月13日上午抵达北京，对中国进行为期4天的国事访问，这是他自上任后的第一次访华，访华首日，文在寅出席了中韩商务圆桌会，并在中韩商务论坛上发表演讲。
14日上午，文在寅将出席中韩经济贸易伙伴会议开幕式，下午同习近平举行会晤。
据青瓦台公布的文在寅访华日程，依次为欢迎仪式、扩大首脑会谈、签署谅解备忘录、共进晚宴，14晚还将举行纪念中韩建交25周年的文化交流之夜活动。
据悉，此次是两国领导人的第三次会晤，此前7月份的G20峰会和11月份的APEC峰会上，两人曾进行过会谈。
韩联社刊文称，文在寅此次访华，将与习近平讨论如何遏制朝鲜不断发展核武和导弹技术等问题。
其中，是否升级中韩自由贸易协定（FTA）也是主要议题之一。FTA于2015年12月生效，规定每年1月1日降低一定程度的关税，但此前，因驻韩美军部署〝萨德〞反导系统，中韩FTA谈判陷入停滞。
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