文在寅与习近平在北京举行会谈

韩国总统文在寅与中国国家主席习近平12月14日下午在北京人大会堂举行会谈。文在寅强调两国应是命运共同体。习近平表示文在寅本次访华是两国改善关系的契机。
据韩联社报道，习近平在会谈中表示，因众所周知的原因，中韩关系经历了后退，但文在寅总统的访华将成为两国改善关系的重要机会。习近平还说，中方非常重视与韩国的关系，将加强同文总统的沟通，加强双边关系。
文在寅表示，韩中两国是应为韩半岛、东北亚乃至全世界的和平与繁荣携手共进的命运共同体。在历史上，韩中互开门户积极进行交流与合作时实现了共同繁荣。建交后，两国经济发展给对方带去帮助实现相辅相成。最近，两国关系暂遇困难，但得以让双方有机会换位思考，为两国关系填沟堆山。
韩联社此前表示，两国能否就完全恢复双边关系达成共识是对这次两国首脑会谈关注的焦点。
文在寅和夫人金正淑今天下午4点半在北京人大会堂出席正式欢迎仪式，中方鸣放21响礼炮欢迎。文在寅夫妇与习近平夫妇等中方人士握手互致问候。仪式后，习近平与文在寅举行首脑会谈、签署谅解备忘录、共进晚宴。当晚将举行纪念两国建交25周年的文化交流之夜活动。
文在寅与习近平已在今年7月的20国峰会和11月的APEC峰会期间，举行过会谈，今天是他们第三次会面。
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