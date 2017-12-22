25年！美国“最老”胚胎孕育出健康宝宝 妈妈只比女儿大1岁

今年11月，在美国田纳西州，一名26岁的母亲通过自然分娩，生下了一个健康的女婴。然而，如果按胚胎形成之日算起，这个孩子实际上只比生下她的母亲小一岁，这到底是怎么回事呢？
11月25号，艾玛·吉布森（Emma Gibson）出生了。当时她体重2950克，身长50.8厘米，是个美丽健康的宝宝。虽然至今艾玛还不到一个月大，但事实上，早在25年前，还是胚胎的她就被冷冻起来了。
艾玛的母亲蒂娜（Tina Gibson）说："听到这个消息时我很震惊，如果艾玛正常诞生的话，我们说不定会是好朋友呢。要知道，我也才刚刚过了25岁。"
蒂娜和丈夫本杰明7年前结婚，由于本杰明患有致命的囊胞性纤维症（cystic fibrosis）不能生育，且医生诊断他的生命已经快走到尽头了，于是夫妇俩不再浪费时间，决定领养胚胎。
此前，人类胚胎最长冷冻时间是20年，然而就在今年三月，蒂娜接受胚胎植入前才知道，他们选的胚胎打破了这一纪录，它已被冷冻了24年半。
抱着怀中来之不易的小生命，蒂娜动情地说："也许24年半以前，艾玛就注定了以后将是我们的家人，我一直对她能健康降生心存感激。"
事实上，这个胚胎是一对匿名夫妻人工授精的产物，1992年，他们在尝试试管婴儿成功后，就把这个多余的胚胎留给美国国家胚胎捐赠中心"冷冻"了起来，供有领养需求的夫妻使用。
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