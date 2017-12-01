学者担忧日美关系“明年风向会变”

本月中上旬，美国总统唐纳德·特朗普完成了他的首次亚洲之行，他访问了日韩中越菲五国。
虽说是一次历时十多天的访问，但由于仪式和接待环节冗长，总统用来参加实质性首脑会谈的时间其实有限。这恐怕是各国领导人有意通过隆重款待与特朗普总统建立私人关系的愿望，与想要限制总统任性发言的美国政府高层的愿望一拍即合。
结果，特朗普总统在每场演讲中几乎都在照本宣科，没有抛出那种不走寻常路的惊世之语。
“印太”概念被美接纳
第一，加强构建国际社会应对朝鲜的统一战线；第二，形成自由开放的印太区域；第三，追求公平互惠的经济关系。
特朗普总统通过此次访问强调以上三点主张，在韩国国会发表的演说主要论述朝鲜问题，在越南岘港的亚太经济合作组织(APEC)峰会发表演说时着重论述后两点。
对安倍晋三首相来说，一方面可以在强化对朝施压方面展现与特朗普的紧密合作，同时在搭建印太地区战略方面，特朗普政府的表态也是值得欢迎的。所谓印太战略，是安倍首相首次提出的，以曰美澳印为轴心的构想也是他最初勾画出轮廓的。
虽然尚不清楚特朗普政府为何会对这一框架表现出兴趣，但考虑到美国已经宣布退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，亚太战略已经难以使用，此外也可以认为，印太战略的出现是为了对抗中国的“一带一路”倡议。
美日摩擦点或再爆发
不过现阶段，无论在领导人私交还是政策层面，日美关系的确称得上良好。如果仔细观察此次访问期间透露出特朗普总统的真性情就会发现，到了明年风向还有可能转变。
第一，总统本人似乎最重视贸易问题，在各国召开的记者会几乎都是以贸易问题为起点。由此可见，对特朗普总统来说，比起朝鲜和印太，纠正贸易不均衡才是他的第一关切。
在越南的演讲中，前半部分还在说实现印太地协调，但后半部分话锋急转，开始反复‘强调“公平且互惠”的贸易的重要性，表示绝不容忍其他国家违反贸易规则，甚至断言“有经济安全才有国家安全”。
这才是特朗总统的真心话。在曰本的记者会上也是如此，在脱离开称赞日本经济的原稿之后，总统表示（日本的经济)还是不如美国，希望你们就这样吧”。总之迟早他一定会提出与日本的贸易不均衡问题。
还有一点需要注意的是，美国商务部长罗斯已经表态，认为日本主导的TPP最终很难成形。
加拿大特鲁多政府对TPP态度消极。以比美国更低的关税向日本出口农产品这一点虽然可能会说服国内，但如果此举令美国的生产者陷入不利境地，美国政府可能会在与加拿大就北美自贸协定重新进行的谈判上找麻烦，所以加方很可能对TPP采取反对立场。
日应警惕美让出亚洲主导权
第二，特朗普是把安保与贸易联系起来思考问题的。他明确向曰韩表示希望它们多多采购美国的武器。在内政上麻烦不断的特朗普政府任用了多名前军方将领，总统本人的发言中也频繁提及军事，很可能会以同朝鲜的军事关系紧张为谋求同盟国承担更多义务，以此助推武器出口。
最后是容忍中国影响力的扩大。特朗普总统一方面批评美中之间的贸易不均衡，一方面又不谴责中国。
将维护国际跌序视为无用功的特朗普总统是否会选择将亚洲的主导权委托给中国？ 日本需要对此密切关注并保持警惕。
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