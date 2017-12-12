华裔一家在美被赶下飞机 遭美网民谩骂:滚回中国

继今年4月美联航因座位不够将一名亚裔医生暴力拖下飞机引起社会剧烈谴责后，美国精神航空（Spirit Airline）又在休斯敦机场将华裔一家四口赶下了飞机。此事经过休士顿地方新闻台KHOU报道后，芮美收到多封仇恨性回应，其中有人要她们一家“滚回中国去！”
据美国《世界日报》报道，休士顿身兼科学家与钢琴演奏家的芮美（Mei Rui）上周五携父母和2岁儿子在休士顿乔治布什国际机场（IAH）搭乘精神航空（Spirit Airline）712班机赴纽约。他们在飞机上等待了3个小时还未起飞，这时芮美开始给孩子喂奶，而空服人员前来要求她停止喂奶并马上让儿子回到座位上系好安全带。这位母亲请求能不能再给她几分钟的时间，因为她看到机舱门还未关闭，但是她的请求遭到了拒绝。最后祖孙四人被航警带下飞机，全机乘客也被要求下机。芮美患有心脏大动脉血管瘤的父亲在返家途中还昏倒，紧急送医急救。
芮美今天接受访问时说，不是我们一家四口造成班机延误，精神航空公关的说法也与事实不符。该班机上周五原定清晨6点半起飞，在完成登机后，因罕见冰雪，且航空公司未能及时化冰而让逾百名乘客在机舱内等候两个小时，后来全部被要求下机。9点过后重新登机，他们一家四口坐下，她正喂完奶，想等儿子睡熟一些后再让他坐回位子，一位空服员走到她旁边请她把儿子放回座位系上安全带。芮美说，当时机门还没关，机舱上还有许多人在走动，她客气地要求该名空服员“给我一两分钟”，没多久，另一名空服员又来提出同样要求。儿子在她们来回对话中被吵醒哭闹，接着就发生全机乘客全部被请下机，重新登机时，她们一家四口就在航警环绕下，被拒绝登机。
该航空公司公关室主任舒勒（Stephen Schuler）称，没有人因为喂奶而被驱离，我们必须移走712号班机旅客，因为他们不服从机组人员的指令，当时机门已经关闭，并已经进行起飞前滑行及正在进行安全简报，为了确保每一位乘客和机组人员的安全，起飞前坐好并系上安全带，这是FAA的规定，“我们调查事件发生经过，已访问同机邻近乘客和组员，对于此事件造成的不便我们感到抱歉，我们并给予相关旅客全额退费。”
芮美表示，当时该班机根本还未出停机坪，更别说滑行，事实经过可向任何一位同班机乘客查证。芮美强调，第2次全机乘客被请下飞机时，儿子已经被绑在座位安全带上好一阵，“（精神航空）还要我们怎么做？”
芮美表示，“今天上午发生的事，比哈维摧毁我的家园还更残酷，没法保护我的年迈双亲和儿子，感到愧疚。”芮美和父母都是美国公民，被拒绝登机时，航警人员对老弱妇孺一家四口以粗暴的肢体阻碍他们登机，其中一人还恐吓她说要让FBI来办此案。对于父母和幼子身心受到重大冲击，她感到气愤，芮美决定决定挺身而出，不再沉默。
根据芮美在当时拍下的一个视频，第2次被请下机后，芮美质问精神航空经理，“这事若是你家人，你会怎么处理？”该男士笑着回答，“我跟你保证，决不会发生在我家。”
钢琴演奏博士的芮美，目前参与休士顿地区一项癌症研究、同时也是当地活跃的钢琴演奏家。她就读上海音乐院附小，是个早慧的“钢琴神童”，移民美国后学、艺俱佳，耶鲁大学生化系本科、硕士毕业，曾在该校任助教。这次的纽约行，目的在演奏录音，是她所从事临床音乐介入治疗一项研究的一部分，因为这起事件而泡汤。
“对于同机旅客因此事而拖延旅程和造成的不便，我感到抱歉，”芮美无奈地说。但强调这并非她们一家人的错，为被粗暴对待感到气愤。她说，儿子在机上三个多小时睡睡醒醒五次，幼儿哭闹不是罪犯，“如果航空公司让一个母亲来安抚自己的孩子，我相信不会有人注意到他。”一位同机乘客也仗义执言说，在因此事件全机乘客被滞留机上的三个小时内，那幼儿前两小时都安静睡觉。
包括Lisa Jones、Holly Barton等多名同机旅客在脸书上声援芮美，并在#neverflyspirit（拒绝搭乘精神航空）的群组留言，发泄不满情绪。巴顿女士说，因此事件，所有乘客被要求待在机舱内数小时，最后又被集体请下机、再重新登机，“这位女士的孩子只不过是哭着不肯坐回座位，值得空服员粗暴对待？还被驱离下机？更何况飞机都还没移动，也没打算移动。”
巴顿称，当这位女士拒绝下机，精神航空下令所有乘客全部离开机舱，然后再次登机，只是为了不让这家人再登机。巴顿的留言有数千人点赞，她自己和许多回应者都称“不会再搭乘精神航空”。但也有少数人认同精神航空的做法，有的说，“搭机最怕孩子吵，干嘛带小孩上飞机？”有的则称，“起飞前坐回自己的位子系安全带既然是规定，就要遵守。”
此事件经过休士顿地方新闻台KHOU报道后，芮美收到多封仇恨性回应，其中有人要她们一家“滚回中国去！”
精神航空在猫途鹰（TripAdvisor）的公评只有2.5颗星，去年被《leisuretreasure》杂志评为全球客服最糟糕航空公司。
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