印尼抗议者在大使馆前烧美国国旗 要求驱逐美大使

印度尼西亚强硬派穆斯林团体当地时间周一（11日）在美国驻印尼大使馆前焚烧美国和以色列国旗、以及美国总统特朗普的肖像等，以抗议特朗普承认耶路撒冷为以色列首都的决定。
印尼抗议民众在美国大使馆前焚烧美国国旗
据路透社报道，印度尼西亚拥有世界上最为庞大的穆斯林人口，并已加入全球范围内针对特朗普这一决定的谴责。他们认为，特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，此举威胁了中东地区乃至整个世界的安全和稳定。
报道称，上百人在位于雅加达的美国大使馆门前抗议，数十名警察动用带刺铁丝网维持秩序。在抗议者焚烧以色列国旗时，一名抗议者用扩音器喊道：“让我们目睹以色列霸权的毁灭！我们将用我们的鲜血支持巴勒斯坦。”众多抗议者挥舞巴勒斯坦旗帜和横幅，称支持巴勒斯坦大起义。
据报道，该次抗议由民间团体“伊斯兰捍卫者前线”发起。就在上周末，雅加达刚刚发生规模更大的抗议，上千名抗议民众要求与美国切断外交关系、驱逐美国大使等。
马来西亚：已准备好向耶路撒冷派兵
此前，特朗普6日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，美国使馆也将从特拉维夫迁往耶路撒冷，包括联合国(微博)、欧盟、英国、法国、巴勒斯坦、伊朗、土耳其以及黎巴嫩在内的多方纷纷指责美国破坏巴以和平前景，危害地区稳定。马来西亚总理纳吉布呼吁各地的穆斯林团结起来，对一切承认耶路撒冷为以色列首都的行为表示强烈反对。马来西亚国防部长甚至称，已经准备好向耶路撒冷派兵。
据美国全国广播公司财经频道（CNBC）等媒体报道，马来西亚国防部长希山慕丁（Hishammuddin Hussein）周六（9日）发表演讲称，美国宣布耶路撒冷为以色列首都这一决定，对整个穆斯林世界而言是一记耳光，马来西亚已经准备好向耶路撒冷派兵。
“美国日前做出的决定令我们震惊。我们已经为各种可能做好了准备，我们随时准备服从来自马来西亚武装部队总司令以及国家元首的任何命令。武装部队总司令以及马来西亚军队都已经做好了准备。” 希山慕丁9日参加巫统大会时表示。
巴勒斯坦人连续多天发起大规模示威游行
巴勒斯坦民族解放运动领袖表示，特朗普的决定激怒了巴勒斯坦人，并将引发巴勒斯坦人民走上街头表达其愤怒。约旦河西岸的巴勒斯坦人已连续多天发起大规模示威游行。
巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人哈尼亚上周在该组织控制的加沙举办的一场公开活动上表示，他将号召巴勒斯坦人举行新一次抵抗以色列的“大起义”，以回应之前特朗普决定承认耶路撒冷为以色列首都，并将把美国驻以色列使馆从特拉维夫迁移至耶路撒冷。哈马斯连续已连续多日从加沙向以色列发射火箭。
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