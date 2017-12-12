新加坡学者：日军对东南亚华人犯下累累罪行

今年12月13日是南京大屠杀80周年纪念，日军不仅在中国犯下了累累的罪行，在东南亚地区也发动了多场针对当地居民，特别是华人华侨的屠杀，这是对人类的犯罪。矗立在新加坡市区内的新加坡日治时期蒙难人士纪念碑正诉说着这样的一段历史。
新加坡大屠杀又称大肃清和大检证，它与菲律宾大屠杀和南京大屠杀一起，被列为第二次世界大战日军屠杀平民的三大惨案。1942年2月15日，日本军国主义攻陷了当时还是英属殖民度的新加坡，随后发起了主要针对华人的身份检验甄别。新加坡历史学家陈剑向记者讲述了那段历史：“从2月18日开始，日军将全岛分为四大区，下面还设有分区，有十多个检证所。之后用铁丝网围起来，把12岁以上的华人青年到50岁的成年人都集中到那里去。自带粮食，一个一个的检查。实际上他的目的是要肃清日军认为对他们有威胁的人。”
1937年日本发动全面侵华战争后，新加坡、马来西亚华人纷纷支援祖国抗战，许多华侨更是纷纷回国参战。这样的爱国行动被日军间谍报告给日本军部。日军在占领这些地区后向华人华侨展开了疯狂报复。所谓的检证只不过是为屠杀制造借口。陈剑说：“当时被带到一边（没有通过检证）的人后来被放上卡车，带到海边，带到树林里，集体屠杀，用刺刀、机枪把他们屠杀了。死了多少人呢？日本官方说，只有5000多人而已。事实上，仅仅中华总商会后来寻找这些牺牲者的尸骨，在全岛25个地方去挖，有的地方挖出的尸骨都有几千具，总共挖出了几万人的尸骨。事实上，在整个检证和之后的屠杀事件中，遇难者总数要超过10多万人。”
日军对华人华侨犯下的罪行不止于此。抗战初期，新马华人每月捐款寄给国民政府的金额达420万元国币，平均每人每天捐款近2元。据估算，抗战初期5年，华侨直接汇款回国给家人加上义捐的款项达到50亿元。为此，日本占领军也要进行经济报复。陈剑说：“后来日军还实行对华人华侨的惩罚，要求华人提供五千万元的奉纳金，来支援日本军队。实际上，这是对华人抗日运动的惩罚。华人已经在抗日运动中大量捐助，所剩无几了，到了沦陷时期都没有多少钱了，所以他们只能用变卖家产，银行贷款的形式去还钱。”
让陈剑先生感到遗憾的是，虽然部分有良知的日本民间学者，对于日军的暴行也在进行研究与反省，但是日本官方对此的态度却一直是遮遮掩掩，百般狡辩，至今不愿道歉。他说：“不仅仅是新加坡，对于整个东南亚，日本政府从来不承认他们军队有这方面的暴行。它认为这种屠杀是一种战争行为，它认为在战争中有些平民被屠杀是不可避免的。所以它并不承认自己在这边犯有战争罪行。直到今天为止，日本政府也没有正式承认这一点。”
然而历史是公正的，日军犯下的累累罪行，无法被花言巧语所掩盖。多年来致力于研究日本战争罪行和新马两地抗日运动的陈先生说，很多证据都证明日军的行动是有组织、有预谋、有针对性的犯罪。陈剑说：“所以不管是南京大屠杀、新加坡大屠杀还是马尼拉大屠杀，在很多个地方日军都展开全面的屠杀行动，特别是对华人。这三次大屠杀基本上都是针对华人的。所以日本在战争罪行方面是有特别的针对性的，因为华人反抗日本。从太平洋战争爆发前，就有非常蓬勃的抗日运动，支援中国抗战。对于我们新加坡人来说，南京大屠杀和看我们自己的大检证都是同出一撤的日本罪行。”（国际在线）
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