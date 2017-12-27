平安夜闹笑话：新加坡新捷运为“与圣诞节结婚”的祝语致歉

新加坡交通业者新捷运为海滨市区线地铁站的圣诞祝语拼写错误道歉。
12月24日，一张某mrt站入口的照片被上传到社交媒体Reddit。照片中，电子显示板出现了 “Marry Christmas（与圣诞结婚）” 的祝语。
这张照片被广泛转发到不同的媒体平台，很多网民还嘲笑这个错误。
其中有人说他不确定“圣诞节是不是想跟我结婚”，另一个说，连新捷运的拼写都瘫痪了。
新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲受询时表示，他们为这个拼写错误感到非常抱歉，并已经纠正了错误。
“我们希望这并没有乘客的节日情绪造成影响。我们想借此机会祝所有人圣诞节快乐。”她还说。
然而在同一天，马来西亚机场竟然也闹出了同样的笑话。
马来西亚机场的红色直幅，将“Merry Christmas”（圣诞快乐）错误拼成“Mary Christmas”（圣诞玛丽）；该直幅还给“Happy New Year”（新年快乐）添了一笔，写成“Happy New Years”。
机场直幅的在网上传开后，引起了网民对拼写和语法错误的失望。
为此，马来西亚机场公开致歉，并感谢大家帮助强调这个问题。
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