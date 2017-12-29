    • 2017年12月29日

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    美国纽约发生25年来最严重火灾：至少12人死亡

    星期五, 十二月 29, 2017

    境外媒体称，美国纽约市长白思豪说，在该市布朗克斯一栋公寓大楼发生的大火，导致至少12人死亡，死者包括一名小孩，另有四人重伤，情况危急。

    据报道，这场大火是在当地时间12月28日晚上7时发生，消防部队共出动了160多名消防员到场灌救。当地官员说，大火是从一楼开始烧起，过后迅速蔓延到三楼。

    白思豪在现场告诉记者：“我很遗憾地向大家报告，有12名纽约市民丧命，包括一名年仅一岁的小孩。”

    据知另有四人伤势严重，仍在同死神搏斗。白思豪说：“我们可能还会失去更多市民。”

    他透露，死者年龄介于1岁至50多岁，当局安排了附近一所学校收容从公寓疏散的民众。

    另据台湾“中央社”网站12月29日报道，火灾现场位于布朗克斯区展望大道、靠近东187街的一栋逾百年历史5层楼老旧公寓，起火点从一楼开始，火势很快向上窜升。摄氏零下10度低温让消防队灌救工作相当吃力。

    报道称，由于冰冻低温加上风势不弱，警方获报后，出动大批消防车、云梯车前往现场。火势稍早已被消防人员控制扑灭。

    纽约市长白思豪表示，这将是纽约市逾25年来最严重火灾。在现场指挥的消防局长尼格罗则说，伤亡民众来自各楼层都有，年龄从1岁到50岁以上，还说这场大火是“历史悲剧”。

    纽约州长科莫也在推特贴文表示，密切关注这场惊人大火，感谢救难人员辛劳，也对遇难者家属表达哀悼及慰问。

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