中国出台条码支付新规 英媒：每天上限500元 禁“烧钱”

英媒称，关于条码支付业务规范的央行《通知》设置了消费者每天可以使用条码支付的金额上限，并禁止支付提供商向商家提供补贴。
据英国《金融时报》网站12月29日报道，中国央行收紧了针对扫描条码完成移动支付的规则，相关限制措施可能减缓阿里巴巴金融服务关联企业及其主要竞争对手腾讯支付业务的爆炸式增长。
报道称，新的规定设置了消费者每天可以使用条码支付的金额上限。它们还禁止为夺取竞争对手的市场份额而向商家提供补贴来“烧钱”。
中国在移动支付方面居于世界领先地位，其中大部分是通过扫描QR码执行的。尽管一些扫描使用专门的销售点（POS）终端，但其他扫描发生在手机之间，或者是消费者扫描在结账区域附近张贴的二维码。
2016年，中国第三方移动支付的总价值翻了三倍，达到38万亿元人民币，而2017年继续保持高速增长。由阿里巴巴的金融关联企业蚂蚁金服运营的支付宝拥有最大的市场份额，但与腾讯高人气的移动即时信息和社交媒体平台挂钩的微信支付在过去一年缩小了差距。
自2014年以来，支付宝和微信支付都投入巨额资金补贴商家和消费者，以求推广各自的平台。但是，自2016年初以来，在双方似乎都不可能赢得支付战争的决定性胜利的情况下，两家公司都试图削减开支，因此补贴支出已经放缓。
报道称，中国人民银行在伴随新规的声明中表示，条码支付“在推动普惠金融……方面能够发挥积极作用”。但声明也指出，缺乏统一的业务规范和技术标准造成“隐患”和“不正当竞争”。
“这个市场发展如此迅速，已经成为重要的支付手段，但仍有一些技术和市场竞争问题需要予以控管，”北京中国人民大学重阳金融研究院的高级研究员董希淼表示。
根据中国国家领导人对“金融安全”的强调，2017年中国金融监管机构采取措施遏制互联网金融风险，对P2P贷款、在线消费贷款和加密货币加强了监管。
特别令人担忧的是利用商店橱窗中张贴的静态QR码。这些代码可以分享，让不明身份的人使用它们来接收付款。中国人民银行警告称，QR码的可复制和分享性，已经让一些支付提供商得以逃避“了解客户”的责任，因为它们能够间接地为身份不明的商家安排支付。
报道称，新的规则限制每人每天使用静态条码进行不超过500元人民币的支付。对于尚未完成特定验证程序的条码支付者，额外的每日限额为1000元人民币或5000元人民币。其他规定堵塞了让用户使用移动支付换取现金的漏洞。
支付宝和腾讯都发表声明，对新规表示赞赏。
“长期来看，微信支付和支付宝将受益，”上海八六证券研究的金融科技支付分析师王翰洋（音译）表示。“费率不会下降，价格战很可能会淡出。其次，更多的小商家将从静态代码切换到POS终端，将商户锁定至移动支付生态系统。”
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