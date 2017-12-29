波兰男子在印度洋漂流7个月获救 每天吃半袋方便面度日

法媒称，一名54岁的波兰男子24日在留尼汪岛近海被救起。他称自己在海上漂流了好几个月，靠着船上的方便面和捕鱼熬了过来。
据法国《快报》周刊网站12月27日报道，该名男子临时拼凑的小船在留尼汪岛北部沿海被一名帆船爱好者发现，后者联系了救援部门。据法国全国海上救援协会说，这名男子称7个月来一直在印度洋上漂流。
该男子称，今年5月份他从非洲东南海域的科摩罗出海，想去南非找一份工作，原本计划一个月抵达南非。但是他改装的小船很快就出了问题。由于没有通信手段和导航设施，他一直漂在马尔代夫、印度尼西亚和毛里求斯之间的海域，直到在留尼汪岛近海被救起。
报道称，在一只猫作为唯一伙伴的陪伴下，这名男子每天吃半袋方便面度日，有时加上点从海里捕捞上来的东西。报道该故事的法新社并未明确指出船上是否有淡水，以及他是否是靠雨水活下来的。
报道称，该波兰水手的经历很令人惊讶。10年前他到了美国，随后于2014年去了印度并买下了小船。他曾想驾船去波兰，但由于桅杆断了他漂到了科摩罗。他靠岸后在科摩罗待了几个月并修好了船，而后于5月份重新出海。
这名波兰男子称没法再回美国了，因为其居留证已经过期，现在他也不想回波兰。他希望能够把船修好并在留尼汪岛待上一段时间。当地宪兵队已经展开调查，以确认其口述经历是否属实。
报道称，今年7月，也曾有过一个类似的故事。两名美国人说，在获救前在太平洋上漂流了5个月，但几个月后他们的谎言被调查人员戳穿了。
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