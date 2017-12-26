第一只也是最后一只新加坡本土北极熊庆生

伊努卡，新加坡第一只土生土长的北极熊，今天（26日）吃着富有当地特色的蛋糕，庆祝了27岁生日。
过去伊努卡的生日蛋糕往往是用冰作底部，再加各种点缀。但今年，新加坡动物园为了更容易咀嚼，为伊努卡准备了琼脂蛋糕。
27岁的伊努卡早已超过了北极熊的平均寿命25岁，并相当于人类的70岁。
“这只北极熊都可以当我爷爷了。”29岁的初级动物园管理员Stefan Ng说。
这块铺满鲑鱼的蛋糕在早上11点的喂食环节中，在游客面前被赠给伊努卡。
动物园还举行了一个比赛，答对关于伊努卡的问题的游客将有机会从水池上方的平台参观北极熊。
“我已经见过他很多次了，也是他的忠实粉丝，但是这次鸟瞰的经历完全不同，我们还有机会向管理员了解更多。”22岁的获奖学生Chua Jia Yi说。
这只北极熊目前正在动物护理计划下接受关节炎和其他病症的治疗。
“关节炎是目前最大的问题，所以我们密切的管理他的饮食，避免超重。” 新加坡野生动物保育集团副总裁曾文豪说。
他还说：“如果在野外，他以现在的状况是无法生存的。”
这只土生土长的北极熊被他的妈妈，从德国来的Sheba，抚养大。Sheba在2012年以35岁高龄去世，是当时世界上第二长寿的北极熊。
新加坡报业控股（SPH）从伊努卡出生时就一直赞助他的抚养费。SPH基金会，SPH的慈善分支，从2007年开始接管了他的抚养工作。
曾文豪说，因为新政策，伊努卡将是新加坡动物园最后一只北极熊。
“伊努卡已经完全适应了这里的环境，但是我们仍想把动物们安置在让它们最舒服的环境。因此，如果有新的北极熊，我们就要花费大量能源来创造合适的环境，这会产生大量碳足迹，与我们保护环境的想法背道而驰。”
所以，还没有见过伊努卡的话，赶紧趁有机会去看看他吧！
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost