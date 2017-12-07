英国粉碎刺杀梅首相阴谋

天空电视台周二引述消息人士的话报道说称，刺杀英国首相的阴谋已被挫败。
据报道，警方认为，刺杀计划是在唐宁街的首相府邸引爆简易爆炸装置，然后趁乱袭击并杀害特蕾莎·梅。天空电视台称，多地警方近几周一直在调查此事。
周二早些时候，英国首相梅的发言人表示，英国在过去的12个月里挫败了九起恐怖袭击阴谋。
【英国《每日邮报》网站12月5日报道】英国安全部门相信，他们阻止了一次旨在刺杀首相的自杀式爆炸阴谋。
两名穆斯林男子被怀疑利用简易炸弹、自杀背心和刀具袭击唐宁街。
调查人员怀疑，这两人想引爆伪装成提包的炸弹，并趁乱使用自杀背心、刀具等刺杀梅。据称，这一阴谋在伦敦警察局、西米德兰兹警方和军情五处采取的一次联合行动中被挫败。
由于担心这两名男子正准备发动袭击，安全人员介入，将二人逮捕。这两名男子似乎确实受到了“伊斯兰国”组织的激励。
这次被挫败的阴谋突出表明，英国仍面临极端主义威胁，今年英国已有数十人被恐怖分子夺去生命。反恐专家称，目前有数百名恐怖主义嫌犯受到调查，这是自3月以来被挫败的第九起阴谋。
圣诞期间的一些活动，特别是人员密集地区的活动，安保极为严密，警方担心，独狼式极端分子可能模仿去年柏林圣诞市场上所发生的事件，发动一场类似行动。
【美国之音电台网站12月6日报道】英国官员说，这两人与一个企图持刀在唐宁街发动自杀袭击的阴谋有关联。英国首相府邸位于唐宁街。
破获刺杀阴谋的消息披露之前，负责国内的情报机构军情五处负责人帕克向内阁通报了恐怖威胁，并告知内阁大臣，军情五处今年挫败了九起恐怖袭击阴谋。
帕克向所有内阁大臣通报流量袭击唐宁街的阴谋，但是几个小时后才告知媒体。警方官员说，反恐警察上周在伦敦和伯明翰的突击行动中逮捕了这两名年轻男子。其中一人是20岁的拉赫曼，他被指控策划发动恐怖行动。
据报道，拉赫曼11月28日在伦敦被捕时携带了两枚自制炸弹。另外一名被逮捕的男子是21岁的伊姆兰。他在拉赫曼被捕后90分钟在伯明翰的一栋房屋内被捕。伊姆兰被指控试图获得假护照，以便到利比亚加入“伊斯兰国”组织。
英国官员说，两人都策划用炸弹袭击唐宁街入口的警戒哨卡。据称，拉赫曼计划身穿自杀炸弹背心，持刀冲入唐宁街10号，刺杀梅首相。
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