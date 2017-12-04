特朗普或承认耶路撒冷是以色列首都

美国总统特朗普可能在近日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，外界警告此举可能引发巴勒斯坦人新的大起义并齐聚美国大使馆抗议，这预示着和平的希望将被无法挽回地粉碎。
阿拉伯人和以色列人都想要知道特朗普是否真的要这样做，特别是他将如何定义耶路撒冷。特朗普预计在6曰的讲话中作出这一宣布。
巴解组织执行委员会委员阿什拉维说，特朗普若摒弃长久以来历任美国总统保持的模糊立场，将暴露美国“极其不公正和存有偏见”，“将彻底抹杀和平的机会或美国缔造和平的角色”。
特朗普作此宣布的具体方式，可能使冲突双方出现截然不同的反应。
分析人士说，假如他说“耶路撒冷”是以色列首都，意指耶路撒冷目前的市政边界，恐将引发多数阿拉伯国家强烈反弹。
他的声明若仅限于西耶路撒冷，则可能激怒亲以色列阵营的支持者，因为这会破坏他们以统一的耶路撒冷作为首都的要求，同时承认巴勒斯坦对东耶路撒冷的定位。
阿拉伯国家联盟秘书长盖特周六说，如果美国承认耶路撒冷为以色列的首都，那将引发极端主义和暴力行动。
前一天，美国政府一位高级官员说，特朗普总统可能下周作此宣布。盖特在阿盟网站上发表声明说：“今天我们明确表示，采取这样的行动是不正当的……这无助于和平或稳定，反而会引发极端主义和暴力行动。”他指出：“这只对一方有利，那就是敌视和平的以色列政府。”
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