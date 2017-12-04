美韩将启动大规模空演威慑朝鲜

据韩国军方消息人士1日消息，美军6架全球最强战机F-22“猛禽”将于2日抵韩，并参加预定于4至8日举行的代号为“警惕王牌”的年度大规模联合空中演习。B-1B轰炸机等也将于下周陆续抵达，韩美两军8个基地将出动230多架飞机参加此次军演。
美军12架F-35B战机将从日本岩国基地依次起飞参演，在半岛上空盘旋后直接返回。据悉，搭载各种武器的F-22和F-35从基地出击时，最快可在10分钟和20分钟内抵达平壤上空。
10多架驻日美军F-16C于1日抵韩，F-35A战斗机和EA-18G电子战机已于上周抵韩。
此外，美军F-15C、E-3预警机和韩军F-15K、KF-16、F-5战机等也将大举参演，另有美国空军、海军和海军陆战队的1.2万名兵力参加。
这是朝鲜发射“火星”-15导弹后的首次韩美军演，预计演习重点将是对朝鲜核心设施进行精确打击。
韩国国防部在1日向国会提交的报告中称，联合空演将包括进攻编队(打击敌军主要目标)、紧急空中遮断(打击导弹发射车等移动目标)、近距离空中支援等。
韩军于1曰举行了对朝斩首行动特殊任务旅部队成立仪式。该旅兵力为1000人，将在军情告急时直捣平壤消灭握有核按钮的劳动党委员长金正恩及朝军首脑机关。
韩国总统文在寅11月30曰与美国总统特朗普通话一小时，讨论如何应对朝鲜发射新型洲际导弹，决定基于韩美协防态势以压倒性的力量优势抑制挑衅抗衡威胁，并就密切协作最大限度强化制裁施压，直到朝鲜主动放弃发展核导达成一致。这是两国总统连续两天通话讨论对朝対策。
青瓦台高层人士 1日表示，韩美元首商讨应对方案时，未讨论包括海上封锁措施在内的任何对朝军事选项。
文在寅在通话时表示，朝鲜此次试射显然是迄今最有进展的一次，但并未证明已经掌握弹头重返大气“红线”界定为朝鲜完成开发部署搭载核弹头的洲际弹道导弹。
对于朝鲜“沉默”两个月后突然发射导弹的意图，青瓦台高层人士说，朝鲜宣称完成导弹开发，由此可能出现新的对话方向。
俄谴责美故意刺激朝鲜
俄罗斯外长拉夫罗夫30日称，美国有意刺激朝鲜做出激烈举动，比如周三进行的导弹发射。俄外长指出，“美国最近的举动似在有意挑拨平壤采取激烈行动”。
拉夫罗夫表示，俄罗斯反对美国经济封锁朝鲜的提议并认为制裁的压力已耗尽。他说：“我们对美国的提议持否定态度。我们已多次强调，制裁的压力实际上耗尽了。”
他指出，“推行制裁的所有决议必然包含恢复政治进程和谈判的要求”，“这个要求被美方完全忽视。我认为这是个大错”。
拉夫罗夫表示，美国同行9月还“秘密暗示”俄方，将到明年春季才会有地区军演，“朝鲜或利用这个间歇，不采取激烈行动，因为为何不在这一局势下努力展开对话呢？”。
“这种态度令我们感到安慰。然而在对我们说下次军演将在春季后，他们(美国和地区盟友)就在10月、11月和12月举行计划外演习。”
因此俄外长呼吁美国应直说自己是否力求摧毁朝鲜。
他说：“现在美国宣布了12月的大规模计划外军演。给人的印象是，做这一切是专门为了让金正恩失控并再次采取冒险行为。
美国应向我们所有人解释他们力求什么——如果他们想找到摧毁朝鲜的借口，请直说，请由美国最高层确认。届时我们将作出采取何种反应的决定。”
美方质疑中国外交努力
美国总统特朗普周四称中国试图约束朝鲜武器计划的一项外交努力失败了。
国务卿蒂勒森则表示，尽管北京做了很多，但是仍然可以在限制对平壤的石油供应方面做出更多努力。
在朝鲜周三试射了其迄今为止最先进的导弹之后，特朗普又针对朝鲜领导人金正恩发表侮辱性推文，称其为“小火箭人”和“病态小狗”。
特朗普在推特上发文称：“刚从朝鲜回来的中国特使似乎对‘小火箭人’没有产生任何影响。”此前一天他刚与中国国家主席习近平通话，重申希望北京能够利用其对朝鲜的影响力。
蒂勒森周四对中国付出的努力表示欢迎，但是称北京可以在限制其对朝鲜的石油出口方面做出更多努力。
蒂勒森在国务院说：“中国人正在做很多事。我们认为他们可以在石油方面做更多努力。我们希望他们能够限制对朝石油出口，而非将其完全切断。”
在朝鲜最近试射导弹后，德国正减少和朝鲜的外交关系。德国外长加布里尔周四访美期间宣布，德国从平壤撤走一名外交官，但不是大使。同时他还说，徳国要求朝鲜从柏林撤走一名使馆工作人员。
加布里尔说：“外交压力在加大，其他欧洲国家也这么做。”但他仍然拒绝美国提出的中断对朝外交关系的要求。德国驻朝鲜大使托马斯•舍费尔算是最有经验的驻朝西方外交官之一。
卢森堡外交大臣让•阿塞尔博恩也拒绝美国的要求。他对德国电视台说，欧洲遵守了联合国的制裁决议，但同时保留对话渠道。“如果关闭所有大使馆，那将只剩下一条路：用武力作出反应。我们不能走这条路。”
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