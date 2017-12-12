中央经济工作会议将开“新药方”

香港《南华早报》网站12月10日刊载题为《到中国年度经济盘点的时候了：我们可以期待领导层开出怎样的药方？》的文章称，今年的中央经济工作会议将确定中国的经济政策，阐明中央将如何解决经济发展不平衡问题。
文章称，每年年底，中国领导人都会召开会议，对当前经济形势作出判断并制定未来12个月的优先政策事项。今年的中央经济工作会议尤其重要，因为10月召开的十九大结束后，中共将在此次会议上确定中国的经济政策。
文章称，此次会议还将提供以下问题的线索：中国领导层是否将解决一个根本问题——如何调和自由市场力量与国家管理体制？
文章引述中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军的话说：“今年的中央经济工作会议尤其关键。”他说，此次会议将阐明中央将如何解决经济发展不平衡问题，鉴于中央已提出到2050年的发展计划，这个“药方”不仅适用于明年，也许还将适用于未来几十年。
美国战略与国际问题研究中心的中国问题专家斯科特·肯尼迪说：“我们也许可以期待一项自上而下、由政府指导的计划，其目的是使投资增速放缓，降低地方政府和国有企业的杠杆，扩大除购房以外的消费支出。”
文章称，中国内地采取了一些措施，进一步向外国市场参与者开放市场。中国政府已承诺，允许美国评级机构开展自己的业务，取消对外资控股中国的银行和资产管理公司的限制，取消对证券公司的投资限制，未来3至5年将进一步开放金融领域。
中国金融改革研究院院长刘胜军说，在今年7月召开的全国金融工作会议上，控制金融风险已被确定为首要任务，为此中央采取了一系列切实措施，包括设立国务院金融稳定发展委员会。
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