研究发现经常冥想有助延缓衰老

法媒称，法国国家卫生和医学研究所开展的一项研究显示，冥想有助于减轻精神紧张、焦虑和缺乏睡眠对人体的负面影响。
据法国《回声报》网站12月10日报道，在美国一所大学于2015年发布首份相关研究报告后，7日公布的这一新科研成果指出了冥想对延缓衰老的积极影响。
该研究的对象是花较多时间（冥想时间在1.5万到3万小时）冥想的人的大脑。研究论文主要作者加埃勒·舍特拉表示，研究人员观察到了他们的大脑在抗衰老方面的变化。
研究人员分析了73名成年人的大脑，他们的平均年龄为65岁。其中6人进行冥想而67人未进行冥想。另一组研究对象是186名20岁到87岁的人，研究人员利用他们来评估衰老对大脑的传统影响，从而更好地了解冥想的特殊效果。
结论就是，冥想者的部分脑组织的体积和功能的衰减幅度比同龄非冥想者要小。
舍特拉强调，这些尤其容易受年龄因素影响的大脑区域对于控制和管理情绪以及集中注意力和执行指令至关重要。
比如，其中就涉及在记忆过程中发挥作用、特别容易受阿尔茨海默病影响的大脑后扣带皮层。
总体上，这些脑组织的大小和运转水平与认知表现存在关联。这些脑组织体积更大、运转得更好意味着，随着年龄增长，专注力和记忆力等认知功能可被更好地保留。
报道称，这些初步研究成果还需在规模更大的人群中得到进一步验证。
报道称，研究人员还致力于通过研究了解冥想延缓痴呆症发病的机制。
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