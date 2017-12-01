日本开发出诊断胃病人工智能

日本正研发在内窥镜图像诊断上不逊色于专业医生的人工智能(AI)。在医疗行业运用人工智能已具有现实意义。这不仅有利于减轻医生的工作负担，还可以防止漏查病情。
上个月，一篇发表在专业杂志上的论文震惊了医疗行业相关人士。论文内容是，埼玉市的“多田智裕胃肠科肛门科”与大阪国际癌症中心等机构开发了一种人工智能，它在胃癌前一阶段“幽门螺杆菌胃炎”的内窥镜图像诊断方面能力可与专业医生匹敌。
人工智能在3分多钟时间里对约400个人的1万多张图像进行了分祈，判断是否有症状发作的准确率接近90%。
23名内窥镜医生对相同的图像进行了诊断，结果平均每人耗时近4个小时，只有3人判断的准确率高于人工智能。一位内窥镜业医生赞叹道：“ AI诊断的准确率相当惊人，在速度方面我们完全没法和AI比。”
日本人患胃癌的原因几乎都是幽门螺杆菌感染。厚生劳动省2016年修改胃癌诊断指针，在传统的X光诊断外，新增加了内窥镜检查。内窥镜检查可以辨别出很小的病变，而且不像X光那样存在辐射。
然而，在幽门螺杆菌引发的胃炎阶段，胃黏膜只是略微发红，难以识别。诊断很大程度上依赖内窥镜医生的技术，可能出现将没有症状的人诊断为“阳性”或者将真正患病的人诊断为“阴性”的情况。
多田智裕胃肠科肛门科负责人多田智裕说：“即使是不容易分辨的病变，如果人工智能和内窥镜医生进行合作，就可以极大地降低漏诊概率。
对于内窥镜图像诊断而言，人工智能应该是不可或缺的存在。”
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