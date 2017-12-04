亚裔在美企遭遇“升职之困”：入门槛易 登高位难

美媒称，在美国企业最高层，往往看不到亚裔的身影。
据彭博新闻社网站11月27日报道，亚裔在美国总人口中约占6%，而他们在美国大公司的受雇比例远超这个水平。在一些有助于就业的精英高校，更是有多达20%以上的学生为亚裔，近来的一场诉讼暗示这个比例或许远不止如此。
然而，亚裔升职速度却很难比肩他们的白人同事。已经退休的前思科副总裁布克·吉（音）说，“我们是最成功的少数群体”，但当目光转向最高管理层时，“我们又是最不成功的少数群体”。他为非营利性组织“升达领导力”与人合著了一份关于科技行业亚裔领导人情况的最新报告。
“升达领导力”分析了平等机会委员会的数据得出，2015年，亚裔在硅谷科技公司中占据47%的专业性岗位，略多于白人。但在公司顶层，担任管理职位的仅有25%是亚裔，接近70%由白人担任。
平等机会委员会的数据显示，在美国的私人企业，亚裔占据12%的专业岗位，以及5%的管理职位。
金融领域大致是同样的情形。高盛就是一个典型的例子：四分之一专业性岗位由亚裔担任，但管理层只有不到11%是亚裔，管理委员会中更是不到1%。
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