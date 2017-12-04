特朗普因“推特门”与梅闹翻 访英计划被推迟

英媒称，美国总统特朗普在推特上转发英国极右翼组织视频，使他与英国首相特雷莎·梅矛盾加剧，美国外交官因此放弃了特朗普明年1月的访英计划。
据英国《每日电讯报》网站12月1日报道，特朗普原定于2018年1月对英国进行“工作访问”，以正式启用新的美国驻伦敦使馆。此行是降级的国事访问，没有见女王的计划，其目的是使特朗普得以访问英国，同时避免高规格正式访问可能引发的大规模抗议。
但《每日电讯报》透露，这次访问已经被搁置，而且新的访问日期也没有确定。美国一位高级外交官说：“访问计划显然已经提出来了，但不在12月，也不在1月。我估计特朗普1月不会访问。”
报道称，眼下，特雷莎·梅与特朗普的关系开始恶化：双方因为特朗普转发英国极右翼组织“英国第一”的视频而陷入公开的口角。梅在首次公开评论此事时指责特朗普，说他分享这些视频是“错误的”。英国驻美大使金·达罗克爵士已经就特朗普的行为向白宫提出正式抗议。
报道称，这次争吵是自特朗普今年年初上任后双方互信的最严重破裂，同时使梅接近这位美国总统的决定面临质疑。11月30日，梅在访问约旦期间加大了英国政府对特朗普的批评力度。她说：“我说得非常清楚，转发‘英国第一’组织的推文是错误的。”
这位首相表示，当她觉得特朗普做错的时候，英国不会害怕指责美国，尽管两国之间有所谓的特殊关系。她说：“我们一起合作，这并不意味着当我们认为美国做错的时候不敢说出来并对他们明确表态。”
英国内政大臣安伯·拉德11月30日告诉议员们，“我们还没有作出安排”，“日期还没有达成一致”，暗示特朗普的英国之行可能延迟。
另据英国《独立报》网站12月1日报道，尽管特朗普在推特上转发了极右翼内容，但他仍可能于明年年初访英，而英国政府对他的决定一无所知。
报道称，英国的大臣们为美国总统前来出席新的美国驻伦敦使馆开馆仪式做好了准备，这最早可能会在明年2月份举行。
特雷莎·梅曾向特朗普发出国事访问邀请，且特朗普已经接受，但此次“工作访问”与国事访问是分开进行的。国事访问的日期尚未确定。
报道称，英国官员们尚未接到特朗普会否出席大使馆开馆仪式的通知，他们认为自己无力影响他的决定。
报道称，此次工作访问是10月份首次提议的，旨在减少对国事访问的批评，国事访问据信已被搁置到晚些时候。英国民众普遍不欢迎特朗普，这意味着任何访问都难免会引发大规模抗议，而抗议规模将成为令当局头疼的一个重大安全问题。
唐宁街10号1日表示，它不清楚特朗普是否会于明年年初对英国进行工作访问。首相发言人说：“我对此一无所知。”他也不知道两位领导人近期有任何会谈计划，但说他们“定期交谈”。
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