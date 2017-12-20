全球企业紧盯中国二孩新商机

放开生育政策给中国带来了新的增长动力。自从允许生二孩以来，汽车制造商的受益尤其明显。但其他行业也发现了市场空白。
深圳电池和汽车制造商比亚迪已经为新的需求做好了准备。公司在广州车展上推出了针对两孩家庭的宋MAX七座多用途车。
该款车型为两个孩子再加(外)祖父母和保姆的家庭短途旅行提供了充足空间。
SUV是中国这个世界最大汽车市场上的畅销品。但是越野车也被用作家庭用车。《中国曰报》就曾报道过这样的趋势：“家庭计划要第二个孩子。这对SUV销售是件好事。”
高档品牌戴姆勒也迅速针对中国市场的新需求作出了调整。而它此前也一直做得不错。今年1至11月，戴姆勒创下了近54万辆的销售纪录，增长达27.3%。
这一成功可能也要归功于2014年11月它在北京设立的首个研发中心。目前这里有850名专家和设计师对中国消费者的喜好进行硏究和开发。
中国研发中心的负责人安尔翰说，这其中也包括二孩家庭的影响。根据戴姆勒的市场调查，中国奔驰E级车购买者利用后排座椅的情况是德国的4倍。
“中国消费者和家人一起在路上度过的时间更多，对舒适性的要求也更高。”因此中国版的奔驰E级车甚至可以提供“七个人的空间”。
北京在2016年1月1日结束独生子女政策时，国内外媒体起初都表示了怀疑。当时的一致看法是，中国人不会想要第二个孩子。这对他们来说代价过高而且太麻烦了。
统计数据也证实了它们的怀疑。2016年底全国妇联公布了对1万多名拥有未成年独生子女的父母的调查。结果显示，过半受访者不想再要孩子，特别是在北京、上海和广州等大城市。
然而仅10个月过后，中国媒体的说法就完全不同了：“家长们很乐观。他们想再要个孩子。”数据反映了这种氛围上的变化。
今年1至8月中国全国住院分娩婴儿达到1162万，其中一半以上(52%)是二孩。而2016年全国住院分娩婴儿接近1850万，是2000年以来出生规模最大的一年，其中45%是二孩。
2015年在北京成立的德中消费者保护平台优恪网也是在这一背景下成立的。它找到了一个新的商业领域。这家中德合资企业的经理托马斯•伯韦尔说：“父母和6岁以下的孩子是我们的目标客户。”
根据市场调查，这一新的市场具有巨大潜力。目前有六成的妈妈每个月要为3岁以下孩子花500元至2000元人民币，主要是用于婴儿食品、尿不湿和卫生用品。
在国内有毒奶粉等事件披露后，很多中国家长更信赖外国产品。对尿不湿的需求过去5年来每年增长10%，但只有三分之一是中国生产的，67%都来自曰本和德国等国。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost