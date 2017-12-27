比特币价格反弹 接近1.6万美元

据英国《金融时报》报道，比特币价格周二上涨13%，接近1.6万美元，从上周的大跌恢复元气。上周这种加密货币的价格骤降近三分之一，其背景是监管机构越来越担心潜在的泡沫。
这种加密货币的价格仍低于其12月中旬达到的高峰——近196，660美元，但它从年初仅1000美元的价位快速飙升，让一些监管者和金融业人士感到震惊，担心市场正显示出各种过热迹象。
行业网站CryptoCompare的数据显示，比特币价格目前在15900美元左右。
比特币价格的急剧上涨及大起大落引发的担忧，近几个月促使全球各地的监管机构纷纷采取行动，他们担心比特币价格崩盘会令投资者蒙受巨额损失。
以色列监管机构周一宣布，禁止从事比特币交易的公司在特拉维夫证交所上市。以色列证券监管局局长施穆尔-豪瑟（Shmuel Hauser）表示，比特币扶摇直上的价格是一个泡沫。他补充称，监管是必要的，“因为目前公众不受保护”。
包括中国在内的其他国家最近一段时间也采取了类似的监管措施，其背景是各方对比特币形成泡沫的担忧不断加剧；中国在9月决定关闭比特币交易所，并禁止“首次代币发行”（ICO），一度导致比特币价格大幅下滑。
上周，华尔街的自我监管机构——美国金融业监管局（FINRA）警告，投资者“在考虑购买吹嘘与比特币等加密货币相关的高回报的公司股票时，要当心潜在的股票骗局”。
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