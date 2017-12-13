防止“过劳死” 日本无人机“唱歌”催下班

为了防止“过劳死”，日本企业推出一款无人机，可以一边巡逻“抓”加班族，一边播放“下班进行曲”，催促员工到点就撤。
美国“临界点”网站报道，这款催下班无人机由提供办公室综合维护服务的大成株式会社与日本电信电话公司共同开发，定于明年４月进行系统测试。
催下班无人机将沿预设路线在办公室巡逻，并通过摄像头拍下视频确认到点不走的员工。加班族会听到无人机播放日本商场打烊歌曲《友谊天长地久》。
大成株式会社董事、经营企划本部长加藤宪博（音译）说：“当你意识到‘它任何时候都可能从头顶飞过’时，你无法真正工作下去。”
企业须付费使用催下班无人机，价格暂定每月5万日元（约合2916币）。
不过，大阪大学社会学教授斯科特·诺思告诉英国广播公司记者：“即便机械的干扰能让员工离开办公室，如果有没完成的工作，他们还是会带回家做。”
日本每年有数以千计人因过度工作而死亡，催生“karoshi（过劳死）”一词。日本政府去年年底发布的白皮书显示，五分之一日本人每周平均工作时间不少于49时。大部分“过劳死”逝者年龄在三十四岁，死因包括心力衰竭、中风和自杀。
今年初，日本政府推出“优质星期五”计划，鼓励企业将每月最后一个周五的下班时间定在下午3时。只是，这一政策迄今收效甚微。（新华社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost