韩媒感叹：韩国第四次工业革命落后于中国

韩国《中央日报》网站12月26日发表文章称，韩国总统文在寅在访华期间，12月14日在中国北京的一家餐厅吃早餐一事成为热议话题，切身感受到了正在飞速发展的第四次工业革命的威力。
文章称，文在寅总统一行用手机支付了一共68元人民币的餐费，而文在寅总统夫妇对利用餐桌上的二维码眨眼工夫就结好账的移动系统既好奇又吃惊，这一场景将成为此次访华活动中令人印象最深的一刻，而这张照片更应该成为韩国日后卧薪尝胆的契机。韩国在宇宙飞船或人造卫星领域落后于中国，在信息技术领域却一直自认为领先于中国，但从这张照片开始，这一错觉也许该被打破了。
文章称，韩国曾是世界半导体最强的制造国家，却沦为了第四次工业革命的“差生”，个中原因是众所周知的。韩国信息通信政策研究院12月22日公布的《第四次工业革命与规制改革》报告中给出的理由更是令人绝望。2004年推出的糖尿手机（具有测定血糖功能的手机）是医疗器械和通信设备结合的第四次工业革命的代表性技术，然而因医疗器械的许可程序受阻，该产品未能在韩国国内上市。一般出租车使用应用软件计费的计程仪也是非法的，远程视频开药在药师法上来看也是非法的，共享住宿平台在观光振兴法上也仅对外国人开放，对韩国人来说仍然是非法的，此外连网上二手车交易平台也是如此。
文章称，若现在想要挽回这种低迷，韩国应使用“事前允许，事后制定章程”的方式来开拓渠道。若不如此，韩国在不久的将来或许就要将信息技术产业拱手相让了。
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