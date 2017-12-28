儿子死后七天托梦给母亲，开棺看见儿子手心四个字，母亲直接报官

王老太命苦，儿子阿强在外做生意，一直平平安安，可是前几日噩耗传来，刚刚做完一笔大买卖的阿强，回家路上竟然遭遇了劫匪，丢了钱财不说，连命也丢了！遗体运回来那天，王老太整个人苍老了十几岁，抱着儿子伤痕累累的身体，痛哭失声。
跟阿强一起回来的，是跟他一起做生意的把兄弟阿翔，阿翔命大，城里有点事，耽搁了半个时辰，刚好躲过一劫。阿翔对王老太说：大娘，我对不住阿强啊，要不是阿强落了单，怎么会遭土匪的毒手？就半个时辰啊，早知道这样，我就不办事了！
阿翔悔恨交加，当面跪在王老太跟前，说，阿强死了，以后他就是王老太的亲儿子，给她养老送终。村里人看了，都说阿强没看错人，交了这么一个有情有义的好兄弟。王老太见他这样，哪里还忍心责怪他？亲手扶起了阿翔。事后，有阿翔帮忙主持葬礼，儿子阿强很快就入土为安了。
头七那天，王老太独自一人跪在坟前哭了很久，哭得精疲力尽竟睡在了坟头上。恍恍惚惚中，竟然做了一个梦，梦到了儿子阿强，阿强双眼含泪，张大了嘴巴，似乎有话要说，神情着急无比，可是怎么也说不出声来。
鸡叫三更时，王老太突然就醒了，梦里发生的怪事历历在目，她十分不安。怕儿子的死另有蹊跷，左思右想，王老太决定再次开棺。结果开棺后阿强原本握成拳头的一只手居然散开了，掌心里刻了触目惊心的四个字：阿翔害我！
儿子的遗体是王老太亲手装殓入棺的，当时还奇怪怎么握的那么紧，怕掰断了手指只好作罢，却没想到里面藏了这样的惊天大秘密！难怪阿翔要亲眼看着儿子下葬才离开，可惜人算不如天算，秘密终于曝光了！看到这一幕，王老太立刻报了官。
看到官兵时，阿翔见事情败露，痛哭流泪悔恨交加。原来他见财起意，这一笔买卖赚了大钱竟想要独占，利用阿强的信任杀害了他！阿强死前看清了好兄弟的真面目，暗暗把凶手名字刻在手心里，握成了拳头，隐藏了过去，直到被王老太发现。事情传出来后，村里人纷纷感慨，这就是报应。
人在做，天在看，做了坏事，迟早会受到惩罚！你们说呢？
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