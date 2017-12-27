新加坡樟宜机场快变菜市场，无奈停止最后登机广播服务

以后去樟宜机场的游客们要注意了：如果不想错过航班的话，只能自己注意好时间。因为连篇累牍的广播声，几乎要将这个世界级机场变成菜市场！~
从明年1月1日起，樟宜机场将不再为前往登机口的乘客提供呼叫最登机的广播服务，同时，也会停止呼叫未登机的乘客。
机场只会进行基本的必要广播，包括紧急情况，丢失儿童或护照，航班延误和登机口更改等重要情况。
樟
宜机场集团说，减少广播量可以帮助确保乘客更加注意广播内容。
同时，在新的政策下，广播数量减少一半，也让樟宜机场的环境更加愉快和安静。
“由于飞机和乘客数量都在增加，保持现在的广播频率会使航站楼变得更加吵闹，导致诸多不便。乘客可能不会注意听或听不清广播，因而错过重要的广播信息。”樟宜机场发言人Ivan Tan说。
为了让大家做好准备，樟宜机场集团请求所有航空公司在乘客办理登机手续时强调登机时间，并建议他们按时到达登机口。
同时，通知乘客最后登机广播停止的信息也会在所有航班信息屏幕、樟宜机场网站和iChangi应用上显示。
樟宜机场的四个航站楼共装有600多个时钟和电子表，让乘客容易看时间。Ivan Tan说。
集团建议乘客提前安排好时间，准时到达登机口。
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