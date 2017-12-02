朝鲜和叙利亚结成“抵抗轴心”

叙利亚和朝鲜是美国外交政策的两个主要对手，还被美国国务院视为支持恐怖主义的国家。现在，这两国变得越来越亲密，作为反对美国及其盟友的国际轴心正在世界各地获得更大影响力。
叙利亚总统巴沙尔•阿萨德与朝鲜领导人金正恩都在各自父亲去世后掌权。两人都发现自己成了美国总统特朗普在亚太和中东这两大重要舞台的靶子。
今年4月，特朗普采取前所未有的措施，以化学武器袭击事件为由对叙利亚实施军事打击，又在数小时后威胁打击朝鲜，理由是有报道称朝鲜即将举行核试验。从那以后，叙利亚和朝鲜就开始利用双方在冷战时期所建立的关系。
近曰，朝鲜驻叙大使与叙利亚劳工和社会事务部长卡迪里举行会谈。这是朝鲜罕见地公开该国参与中东事务。
叙利亚官方媒体叙通社报道说：卡迪里部长表示，叙利亚人民高度赞赏朝鲜人民支持叙利亚的立场，尤其在叙重建阶段，突出感受到朝方高度专业技术所带来的好处。”
就在两国官员会面的几天前，朝鲜官方媒体朝中社报道说，金正恩祝贺叙利亚迎来“纠正运动”47周年纪念曰之后(巴沙尔的父亲哈菲兹•阿萨德正是借“纠正运动”上台)，巴沙尔回复了金正恩一封信。
巴沙尔先是向金正恩致以问候，然后重申“愿意巩固两国友好合作关系，这符合两国友好人民的利益和福扯”。
2011年，金正恩掌权，巴沙尔则遭迎全国叛乱，开始失去对叙利亚的控制。朝鲜迅速表示支持巴沙尔，与俄罗斯、伊朗一道谴责所谓由西方及其海湾阿拉伯盟友策划的阴谋。
同样在今年，朝鲜首次成功发射洲际弹道导弹，又进行了第六次核试验。有专家认为，一边是拥有核力量的朝鲜取得了军事进步，一边是叙利亚军队在俄罗斯和伊朗的支持下重整旗鼓，这两方面因素已经严重威胁特朗普的中东方案。
美国消费者新闻与商业频道27曰援引美国华盛顿近东政策研究所发表的一篇文章称：“朝鲜数十年来与巴沙尔政权的军事同盟关系令一些特朗普政府内部人士担心，金正恩不仅从叙利亚六年战争中获益，而且在学习其中经验。”
俄罗斯与伊朗在叙利亚的胜利不仅有利于巩固这个跨国“抵抗轴心”,俄罗斯与伊朗还干预了朝鲜与美国之间的核危机。朝鲜自称为遏制美国入侵，自己有权研制核武器。
俄罗斯虽然不承认朝鲜这一说法，但同时在特朗普威胁对金正恩政权动武的时候，进一步发挥外交影响力，坚称美国动武“并非选项之一。”特朗普还声称，朝鲜正与同样被美国认定为“支恐国家”的伊朗合作开发弹道导弹技术。
与此同时，另一个冷战主要参与者古巴也正寻求再次与对付美国的势力发展关系。由于目前和(美国几乎不存在谈判空间，这个位于佛罗里达后院的共产主义岛国已寻求重启与俄罗斯的关系，并坚定地站在叙利亚和朝鲜身后。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost