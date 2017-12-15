甘肃加快中国新加坡南向通道建设

已发运公铁海多式联运货运班列4列，特色农产品已经上了东南亚国家餐桌。在“走西口”的同时，甘肃积极参与中国新加坡互联互通项目南向国际贸易物流通道建设，进一步助推甘肃的对外开放。
中国新加坡互联互通项目南向国际贸易物流通道，是中国和新加坡政府间重要的合作项目之一，是中国新开辟的兼具内外贸功能的国际铁海联运大通道。今年9月份兰渝铁路全线通车运营，也为甘肃向南开放提供了契机。
今年以来，甘肃先后与重庆、广西、贵州等省市区签订合作共建框架协议，并且在开通货运班列、加快物流平台等基础设施建设方面进行合作。
记者从甘肃省商务厅了解到，今年下半年以来，甘肃先后开行中新南向通道货运班列和国际冷链测试班列，将甘肃的地产苹果、洋葱、有色金属产品、石棉、纯碱等出口到东南亚国家，已发运公铁海多式联运货运班列4列，载货量4200吨，总货值4100万元。
目前，甘肃中新南向通道货运班列每月下旬如期开行，南向通道建设物流运营平台企业正在加紧组建，兰州新区中川北站作为中亚班列发运地、兰州港务区作为南亚班列和南向通道货运班列发运地，基础设施进一步完善，兰州逐步形成国际物流大枢纽。（新华社）
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